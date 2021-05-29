TL

سياسياً تفاؤل الأمس حكوميا لم يترجم اليوم لكن مبادرة الرئيس بري مستمرة والاتصالات واللقاءات البعيدة عن الاضواء على قدم وساق فيما مهلة الأسبوعين المعطاة للمبادرة.

المنار

الحل يكون حصرا في تشكيل الحكومة كما اكد اليوم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، فان التاخير الحاصل في هذا المسار يشد الخناق اكثر على عنق المواطن العالق في طوابير البنزين المفروضة.

nbn

يتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري (ع الهدا) وتنشط الإتصالات في كل إتجاه لنزع صواعق اي إشكالية تمنع التشكيلة من أن تبصر النور ان تحول دون صدور مرسوم التأليف في وقت لاحق.

mtv

في سياق متصل افادت معلومات بأن الرئيس الحريري سيكون في بيروت خلال ساعات حيث سيبدأ تواصل وصف بالجدي مع الرئيس بري. الخبر جيد، إلا أنه لا يمكن التسرع والاستنتاج بأن الحل الحكومي صار في الجيب لكنه من دون شك مؤشر إيجابي و متقدم.

NTV

ارتفع لبنان إلى طبقة الأوزون وانضم إلى نادي الدول المجتمعة على أزمة التغير المناخي وبالزي الأسكتلندي سيشارك في قمة الاحتباس الحراري بعدما تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسونلأن هذا البلد أثبت جدارة في المناخ".

OTV

في أسرع وقت ممكن على التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة من 24 وزيرا، تلتزم الدستور، وتراعي الأصول الميثاقية، وتكون قادرة بوزرائها الاختصاصيين، لا على تكوين ثلث معطل من هنا، أو نصف مهيمن من هناك، بل على وضع برنامج إصلاحي واضح.

LBC

في بكركي لقاء بين البطريرك الراعي والسفير السعودي في لبنان الذي لم يصرح لكنه غرد لاحقا ولفت في تغريدته حديثه عن بكركي "حيث تتجلى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات".

الميادين

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، إلى أن "سبب رفض ​روسيا​ لعبور عدد من رحلات الطيران الأوروبية عبر مجالها الجوي،​ يعود إلى مشاكل فنية".

الجزيرة

اعلنت نائبة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ​كامالا هاريس​، ان "​الولايات المتحدة​ دخلت "حقبة جديدة" تتسم بالعديد من التحديات المتعلقة بالأوبئة وتغير المناخ وتهديدات ​الأمن​ السيبراني"، مشيرة الى "العديد من التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على غرار جائحة ​كورونا​، وتغير المناخ.

العربية

اعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ان "بلاده ستستثمر في زيادة إنتاج ​لقاحات​ ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في ​أفريقيا​، لل​مساعدة​ في معالجة الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الأفريقية والغربية"، مبيناً ان "أفريقيا تمثل نحو 20 في المئة من حجم الطلب على ​اللقاحات​ لكنها تقدم واحدا في المئة فقط من حجم الإنتاج".