لبنان الحر

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع الى ان "بعض أوساط السلطة بدأت حملة تطرح فيها معادلة إما ‏لا بنج ولا دواء ولا مستلزمات طبية، وإما استخدام الاحتياطي الإلزامي في تكرار للمعادلة ذاتها التي ‏استخدمت في موضوع الكهرباء: إما العتمة وإما الاحتياطي الإلزامي".‏

صوت لبنان

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع والخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​زينة عكر​، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية.‏

radio orient

علّق رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ على مسألة توزيع ​الدواء​ من مخازن المستوردين للصيدليات، وسأل: "ماذا يضمن لنا أن لا يتم تهريب الدواء من جديد خلال أيام؟"، داعياً ​الاجهزة الامنية​ و​الجمارك​ أن تقوم بدورها بضبط الحدود.

اذاعة النور

اشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى ان ‏اتصالات ومشاورات تحصل على اكثر من مستوى، وبناء على كل المعطيات التي توفرت من خلالها ‏ابدى الرئيس بري تفاؤله بامكانية الوصول الى تشكيل حكومة في وقت قريب.

صوت المدى

تلقى ​الرئيس ميشال عون​ دعوة من رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ نقلها القائم بالاعمال ​البريطاني​ في ​بيروت​ مارتن لونغدن لحضور قمة زعماء ​العالم​ للتغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا في الاول من تشرين الثاني المقبل.