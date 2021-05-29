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لبنان الحر
أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع الى ان "بعض أوساط السلطة بدأت حملة تطرح فيها معادلة إما لا بنج ولا دواء ولا مستلزمات طبية، وإما استخدام الاحتياطي الإلزامي في تكرار للمعادلة ذاتها التي استخدمت في موضوع الكهرباء: إما العتمة وإما الاحتياطي الإلزامي".
صوت لبنان
تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية.
radio orient
علّق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على مسألة توزيع الدواء من مخازن المستوردين للصيدليات، وسأل: "ماذا يضمن لنا أن لا يتم تهريب الدواء من جديد خلال أيام؟"، داعياً الاجهزة الامنية والجمارك أن تقوم بدورها بضبط الحدود.
اذاعة النور
اشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى ان اتصالات ومشاورات تحصل على اكثر من مستوى، وبناء على كل المعطيات التي توفرت من خلالها ابدى الرئيس بري تفاؤله بامكانية الوصول الى تشكيل حكومة في وقت قريب.
صوت المدى
تلقى الرئيس ميشال عون دعوة من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نقلها القائم بالاعمال البريطاني في بيروت مارتن لونغدن لحضور قمة زعماء العالم للتغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا في الاول من تشرين الثاني المقبل.