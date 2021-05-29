أعاق الجمهوريون، امس، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني من جانب أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية.

وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.

دعت الولايات المتحدة، النظام العسكري الحاكم في ميانمار إلى «الإفراج الفوري» عن الصحافي الأميركي دانيال فينستر المعتقل في رانغون.

قال نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن 32 من أعضاء البرلمان، أو نحو خمسة في المائة من عدد الأعضاء، توفوا جراء الإصابة بمرض «كوفيد - 19» منذ بدء الجائحة.

أبدت تركيا مخاوفها بشأن احتمال ما ستسفر عنه القمة المرتقبة للاتحاد الأوروبي في حزيران المقبل، التي ستشهد تقييماً للعلاقات مع أنقرة في ضوء التزامها بإنهاء التوتر مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

عبّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمل تركيا في أن يتخذ التكتل خطوات ملموسة بشأن تطلعاتها في القمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية حزيران المقبل.

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة قدمت لتركيا بديلا عن منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" المضادة للطائرات. وقالت خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن تركيا" :أن حصول أنقرة على المنظومة الروسية "يطرح مشكلة في حلف الناتو. لقد قدمنا ​​بديلا، وهم (تركيا) يعرفون بالضبط ما يجب القيام به. آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك".

أبدت روسيا، دعمًا أقوى من أي وقت مضى لبيلاروس إثر العقوبات الأوروبية التي تستهدف حليفتها المتهمة من الدول الغربية بتغيير وجهة طائرة ركاب للقبض على معارض.

اعترفت ألمانيا، للمرة الأولى في تاريخها، بأنّها ارتكبت "إبادة جماعية" ضدّ شعبي هيريرو وناما في ناميبيا خلال استعمارها هذا البلد قبل أكثر من قرن من الزمن، متعهّدة تقديم مساعدات تنموية للدولة الأفريقية تزيد قيمتها عن مليار يورو.

أغلقت أستراليا أمس الجمعة سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف من الوضع الأمني في العاصمة كابول عند انتهاء الانسحاب الجاري للقوات الأمريكية، ما يكشف قلق البعثات الأجنبية وموظفيها المحليين في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن عملية الانسحاب تجري بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد، وأكدت وزارته أنها تضع خططاً لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي.