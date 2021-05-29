شهدت مناطق الضفة الغربية، أمس الجمعة، مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل فلسطيني واحد على الأقل وجرح عشرات، وأجرى وفد أمني مصري مباحثات في قطاع غزة مع قادة حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ودفع جهود إعادة الإعمار، وسط معلومات عن سعي مصر إلى «اتفاق أوسع» من مجرد الهدنة الحالية.

تعمل مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن والفلسطينيين من أجل دفع مسار سياسي جديد وفق حل الدولتين.

بعد يومين من المداولات الساخنة، انتهى الاجتماع الافتراضي لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، بلا الاتفاق على شيء ملموس يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» للانتخابات التي سبق واقترحتها لجنته القانونية، بل أضاف خلافات جديدة حول الدستور وآلية انتخاب الرئيس القادم.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن إرسال تركيا دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا في 8 آذار الماضي، فيما يتم تجهيز دفعة أخرى من المقاتلين وإرسالها إلى أنقرة، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار. وأشار المرصد إلى أنه يوجد في ليبيا حالياً نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، وثمة نوايا لإبقاء مجموعات منهم في ليبيا؛ لحماية القواعد التركية هناك.

عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها وغضبها من استخدام العنف ضد المظاهرات الشعبية في العراق، وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.

أكد نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان أن الإدارة الأميركية تدعو إلى عدم انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة التي تضر بكل العراقيين وبلدهم، لافتاً إلى غضب واستياء الولايات المتحدة من التعامل مع المتظاهرين السلميين، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح وقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي.

أكدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد في العاشر من شهر تشرين الأول القادم في موعدها. وشددت الرئاسات في اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية الانتخابات «كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وتراكم للأزمات وسوء للإدارة وتفشٍّ للفساد.

أعلنت دمشق فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة، بعد حصوله على 95.1 في المائة من أصوات الناخبين.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن إعادة اختياره رئيسا للبلاد "شرف عظيم" وسبيل لهزيمة "كل الأعداء".

وقال مخاطبا السوريين إن "ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، و لا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة، ما قمتم به كان ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن .

هنأت طهران الاسد على فوزه الحاسم، وكذلك هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري على فوزه بولاية جديدة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، تمديد العقوبات المفروضة على 353 فرداً وكياناً تابعين للنظام، منذ 2011. وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية. وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات «لا تساعد في تسوية النزاع هناك». وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي من المتوقَّع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.

أكد مسؤول فلسطيني أن الفلسطينيين سيستخدمون نتائج لجنة التحقيق الدولية المرتقب تشكيلها بقرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لدعم الملفات المقدمة في محكمة الجنايات الدولية.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إنه يجب البناء على قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

دعت مؤسسات فلسطينية وعربية وإسلامية في الولايات المتحدة إلى تنظيم «مظاهرة مليونية» اليوم (السبت)، في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان «معاقبة وردع إسرائيل»، تنديداً بما وصفته بـ«جرائم الاحتلال» المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها ما حصل في قطاع غزة.