الديار/ عيسى بو عيسى

تناول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتسريع في تشكيل الحكومة وقال: حرّك رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته ووضعها على الطاولة من جديد، وهذه المرة بالتنسيق مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا فيها مباشرةً الرئيس الملّف سعد الحريري إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وفي هذا الوقت تقول مصادر سياسية مطلعة أنه حتى الساعة لم يرشح أي تقدم في الملف الحكومي منذ جلسة مجلس النواب يوم الجمعة الماضي. كذلك أكدت المصادر، أنّ القصر الجمهوري متجاوب مع مبادرة رئيس مجلس النواب للخروج من الفراغ الحكومي، ولكن تسأل في نفس الوقت مصادر القصر الجمهوري "أين الرئيس الحريري ليتفاهم مع الرئيس عون؟" فيما الرئيس المكلّف يسأل أين أصبح مصير رسائله المتكررة لقصر بعبدا! وما بين هذه الخلافات تبقى عقدة وزارتي الداخلية والعدل أساس المشكلة في تأليف الحكومة. وهنا يرى مراقبون أنّ "الداخلية" وزارة مهمة لكل من رئيسين الجمهورية والرئيس المكلّف، وكليهما يطالب بها، وخصوصاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ عقدة الوزارتين يمكن أن تُحل، عبر تقديم كل من الرئيسين المعنيين لائحة أسماء يتم اختيار وزير من كل واحدة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تحدّث عن الخلاف السياسي الذي يؤثّر بشكل مباشر على التشكيلة الحكومية وقال: يُسهم الخلاف السياسي بتعميق جراح البلاد ودفع الشعب إلى مزيد من الفقر، في حين أنّ تأليف الحكومة هو الحلّ السريع والأنجح من أجل استعادة الثقة والمباشرة بالإصلاحات. وأضاف أنّ كل من يتابع مسار المفاوضات الرامية إلى تأليف الحكومة يدرك جيداً أنّ لا سبب جدّياً يحول دون التأليف. وقال إنّ الشعب لا يهتم لكل تلك الخطابات والخطابات المضادة، فربطة الخبز وصفيحة البنزين والدواء المقطوع أهم بكثير من العراضات التي تحصل. وفي هذا السياق، تناول مساعي جميع الوسطاء التي وصلت إلى حائط مسدود، فكل العقد كانت قابلة للحلحلة بما فيها عقدة تمسّك "الثنائي الشيعي" بوزارة المال، إلاّ عقدة الحريري وباسيل، فالرجلان يعلمان جيداً أنه لا وجود لضوء أخضر إقليمي مسهّل للتأليف وهما أكثر مَن فَقَدَ شعبية بعد الثورة، لذلك فإن توتير الأجواء يشدّ العصب حتماً. وختم قائلاً، ربما تكون "لعبة" شد العصبية مفيدة في الوقت العادي، لكن في هذا الظرف الاستثنائي فإن النائب باسيل المرتاب من تمدّد "القوات" وفشل سياساته، والحريري الخائف من نشاط شقيقه بهاء، لن تنفع معهما كل تلك الخطابات الرنانة لأن الشارع تخطّى السلطة، وظهر ذلك جلياً من خلال اعتراض أهالي كسروان والأشرفية على استفزازات الأسد ومواجهتها وتحرّك طرابلس لمناصرة إخوتهم في كل المناطق بلا قرار سياسي.

اللواء/ أنطوان الأسمر

تحت عنوان: "الحريري يقترب من لحظة الحقيقة: التشكيل أو أي خيار آخر البطريرك الممتعض ملّ الانتظار ويتدرّج تصعيداً.. والفاتيكان مستاء" كتب "الأسمر": تسبق الأحداث والتطورات الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي لم يعد قادراً على تحصين موقعه بالمناورة تارةً، وبالسفر غالب الأطوار، وهو بات على محك الإيفاء بما قطعه من وعد على رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي تقديم تصوّر كامل وواضح للصيغة الحكومية العتيدة، على أن تأتي وفق رؤية علمية واضحة ومنهجية ثابتة، تحترم المناصفة والتوزيع العادل للحقائب ومنطق الأشياء، من غير استجلاب سوابق أو تكريس أعراف غير مسبوقة. وقال إنّ جميع الافرقاء السياسيين يدركون أنّ الرئيس الحريري أصبح أمام لحظة الحقيقة، فيما عدّاد الوقت يتقلّص تباعاً. وأضاف أنّه يكفي الرئيس المكلف أن يطّلع على محضر اجتماع البطريرك الماروني بالسفير السعودي أمس، ليدرك أمرين: هو خسر بكركي كلياً، وتأكّد للبطريرك أنّ الرياض ليست في وارد ترميم العلاقة مع الحريري، وهو موقف سبق للسفير البخاري أن كرره مرات عدّة في لقاءاته من عدد من المسؤولين اللبنانيين. وكذلك يجب على الرئيس المكلف أن يدرك أنّ الفاتيكان أيضاً مستاء من أمور عدة، بدءاً من الهجوم على رئيس الجمهورية، الموقع المسيحي الأول في الشرق.