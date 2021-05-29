روسيا اليوم

مسؤولون: إدارة بايدن أبلغت روسيا بعدم عودة واشنطن لمعاهدة السماء المفتوحة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ادارة الرئيس جو بايدن أبلغت روسيا بأن واشنطن لن تعود إلى معاهدة السماء المفتوحة التي انسحبت منها إدارة دونالد ترامب. وحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قالت لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الإدارة قررت عدم العودة إلى المعاهدة، وذلك بعد إتمام مراجعة هذا الملف. يذكر أن معاهدة السماء المفتوحة تنص على إجراءات الثقة في مجال الأمن بين روسيا والدول الغربية، وخاصة تحليقات الطائرات فوق أراضي أطراف المعاهدة في مهام المراقبة. وبعد انسحاب ترامب من المعاهدة أعلنت روسيا عن تعليق التزامها بها مع إمكانية العودة إليها في حال أقدمت على ذلك الولايات المتحدة.

روسيا اليوم

ميزانية بايدن الدفاعية: الزيادة إلى 753 مليار دولار والتركيز على مواجهة روسيا والصين

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونغرس مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2022 المالي، التي تقضي بزيادة النفقات إلى 753 مليار دولار وتركز على القدرات لمواجهة روسيا والصين. ويشمل مشروع الميزانية نفقات البنتاغون بحجم 715 مليار دولار مع زيادة الرواتب لكوادره بنسبة 2.7%، ونفقات أخرى بحجم 38 مليار دولار على البرامج المتعلقة بقطاع الدفاع لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة وغيرهما من الأجهزة والهيئات الحكومية. وتبلغ النفقات الإجمالية للميزانية 753 مليار دولار، ما يزيد على ميزانية عام 2021 بنسبة 1.7%. ويقضي مشروع الميزانية بتخصيص الأموال لتطوير واختبار الأسلحة فرط الصوتية وغيرها من الأنظمة من "الجيل القادم"، وذلك في إطار الجهود لتطوير القدرات العسكرية الرامية لمواجهة روسيا والصين. ومن المخطط لإنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على "المبادرة للردع في المحيط الهادي" التي تهدف إلى ردع الصين والتركيز على المنافسة في منطقة المحيطين الهادي والهندي من خلال تطوير قدرات الرادارات والأقمار الصناعية والأنظمة الصاروخية. وعلى وجه التحديد يخطط البنتاغون لزيادة النفقات على صواريخ "توماهوك" و"Standard Missile 6". وبهدف إعادة تجهيز القوات بأنظمة حديثة أكثر، ينص مشروع الميزانية على إنفاق 112 مليار دولار على الأبحاث.