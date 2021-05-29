الوكالة الوطنية للإعلام

علي بزي: مساعي بري هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد

اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي، ان "لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفويضا من الجهات الداخلية معطوفا على مباركة خارجية للمساعدة في حسم الملف الحكومي". حديث بزي جاء خلال مقابلة اعلامية مع "راديو سوا" من واشنطن، أمل فيها في أن "يتجاوب المعنيون مع مساعي الرئيس بري لإنقاذ البلد، والالتفات الى الشعب الذي تحاصره الازمات الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية والصحية والتربوية". وأكد بزي ان "تشكيل الحكومة لن يستغرق ساعات، اذا صدقت النيات وتنازل الجميع عن السقوف العالية لمصلحة تجنب الانهيار والارتطام الكبير، بخاصة وان ما تم الاتفاق عليه هو حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا أثلاث معطلة فيها لأي جهة وعددها 24 وزيرا وبرنامجها اصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية تستعيد ثقة الداخل والخارج، وما تبقى من عقبات مصطنعة تتعلق ربما بحقيبتين في الامكان تذليلهما من خلال الحلول المتعددة التي في حوزة رئيس مجلس النواب".

وكالة الأناضول

حميدتي: نتطلع إلى مزيد من التطور في علاقتنا بتركيا

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الجمعة، إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التطور في علاقاتها مع تركيا لمصلحة الشعبين. وأضاف في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "سعدتُ اليوم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول، متزامنا مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية". وتابع حميدتي الذي بدأ الخميس زيارة لتركيا تستمر يومين: "شكري وامتناني للرئيس أردوغان وحكومته وشعب تركيا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، نتطلع إلى مزيد من التطور في علاقاتنا لصالح الشعبين". وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس أردوغان، إن "مسجد تقسيم" هو بمثابة "رمز جديد" لاستقلال تركيا، معرباً عن شكره لكل من ساهم في "النضال الطويل" من أجل بناء المسجد. جاء ذلك في كلمة، عقب مشاركته في أول صلاة جمعة بالمسجد المطل على ساحة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول تزامنا مع افتتاحه.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يؤكد استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء تصرفات الاتحاد الأوروبي لتقويض آليات التفاعل بين بروكسل وموسكو، مشيرا إلى استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال لافروف عقب مباحثات مع نظيره السلوفيني أنجي لوغار: "ناقشنا قلقنا بشأن تصرفات بروكسل لتقويض جميع الآليات التي كانت قائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأعربنا عن أسفنا لأن موقف الاتحاد الأوروبي يتم تشكيله على أساس القاسم المشترك الأدنى، والذي تحدده مقاربات الأٌقلية التي تعاني من رهاب الروس". وأضاف لافروف قائلا: "نؤكد مرة أخرى استعدادنا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أن يفهموا أننا سنقوم بذلك على أساس المساواة والاحترام المتبادل والسعي إلى توازن المصالح، وليس على أساس الإجراءات الأحادية الجانب والشروط المسبقة".