الشرق الأوسط

24/5/2021

"كلب آلي" لمساعدة المكفوفين

ابتكر باحثون في مجموعة الروبوتات التابعة لجامعة كاليفورنيا الأميركية مؤخراً روبوتاً رباعي الأرجل مزوداً بمقود يمكن أن يلعب دور كلب إرشادي، ويمكن لهذا الروبوت أن يساعد البشر على التنقل بأمان في البيئات الداخلية دون الاصطدام بالأشياء والجدران والعقبات الأخرى. ويضيف أحد الباحثين، ان هذه الروبوتات بصفتها كلاب إرشادية للأشخاص المعاقين بصرياً، وهو يعتمد على أدوات استشعار البيئة، وكاميرا لتتبع وضع الإنسان الذي يقوده، ومقود لتوجيه الناس.

الجمهورية

24/5/2021

طائرات تسير بزيت الطهي!

استخدمت الخطوط الجوية الفرنسية وقوداً مستداماً تصنعه شركة "توتال" بالاعتماد على زيت الطهي المستعمل. وذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية انه تم استخدام الوقود البديل لتسيير رحلة الخطوط الجوية الفرنسية 342 التي أقلعت من مطار شارل ديغول متجهة نحو مطار مونتريال الدولي بكندا، في رحلة عابرة للقارات دامت لأكثر من 7 ساعات فوق المحيط الأطلسي بطائرة من طراز "إيرباص 350-900". وتمً تحميل 43 طناً من الوقود بما في ذلك 7 أطنان من وقود الطيران المستدام القابل للامتزاج تماماً مع الكيروسين من دون الحاجة الى تعديل المحركات أو إجراء مراقبة خاصة أثناء الصيانة.

25/5/2021

اختراق مذهل في مجال قراءة الأفكار!

نجح علماء الأعصاب في ترجمة الإشارات المعرفية المرتبطة بالكتابة اليدوية الى نصّ للمرة الأولى، وفقاً لدراسة جديدة نشرت في مجلة Nature. وباستخدام غرسات الدماغ وخوارزمية التعلم الآلي، فكّ النظام إشارات الدماغ المرتبطة بخط اليد، بحيث يدخل الشخص المشلول في الواقع الرقمي للاتصالات الحديثة. ويعتبر هذا الاكتشاف أساسًا لمزيد من العمل على واجهة بين الدماغ والحاسوب، والتي قدمت للأشخاص المصابين بالشلل القدرة على كتابة 40 حرفاً في الدقيقة.

25/5/2021

جديد من آبل لساعتها الذكية

الى جانب العديد من الميزات الجديدة للأشخاص الذين يعانون إعاقات حركية أو بصرية أو سمعية، أعلنت شركة آبل عن إمكانية الوصول في ساعة "آبل واتش" تسمى Assistive Touch تسمح للمستخدمين باستخدام الساعة من دون الحاجة الى لمس الشاشة أو عناصر التحكم. تعتمد هذه الميزة على مستشعرات حركة مدمجة مثل الجيروسكوب ومقياس التسارع ومستشعر ضربات القلب البصري. وبذلك يمكن للساعة اكتشاف الاختلافات الدقيقة في حركة العضلات ونشاط الأوتار، ما يتيح للمستخدمين الوصول الى مركز الاشعارات ومركز التحكم والمزيد من خلال سلسلة من إيماءات اليد.