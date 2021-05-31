TL

تفاؤل حذر أم تبادل أدوار في رفع المسؤولية عن الفشل بتشكيل الحكومة؟ هذا ما ستكشفه الساعات القليلة المقبلة لحصيلة المشاورات المرتقبة مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من باريس، التي انتقل إليها من أبو ظبي، وإذا ما كانت ستؤدي بالفعل الى تجاوز عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، كسبب رئيسي يطفو على وجه التعقيدات المتشعبة المرافقة للانهيار الذي نشهده، على أكثر من مستوى.

المنار

منذ أن توقفت جولة القتال في غزة على حقيقة لم تكن بالحسبان، والاحتلال لا يستطيع تجاهلها حتى الان، فخطوط التماس التي ظن يوما أنها كانت تقف عند حدود القطاع، وجد أنها تمددت كثيرا داخل الكيان، الى الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين.

فقائد ما يسمى بحرس الحدود "أمير كوهين" يلفت الصهاينة الى واقع مرير: مدى الكراهية التي يكنها الجيل الفلسطيني الذي ولد وعاش في كيان الاحتلال للقوات الصهيونية والمستوطنين، واصفا الهدوء القائم بين الجانبين" بالوهم"، دون أن يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

nbn

لا سيناريو ثابتا في ما يتصل بالملف الحكومي من شأنه تحديد اتجاهات مساره، لكن الثابت أن الرئيس نبيه بري يشغل محركاته لإخراج أزمة التأليف من عنق الزجاجة، كما أن الثابت أن جهوده تتطلب تقديم التسهيلات اللازمة من المعنيين.

وينسب إلى الرئيس بري قوله "ألا بديل من تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأن التأليف يقطع ولو مرحليا، الطريق على انفجار شامل.

mtv

انشغلت الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية عامة، والمسيحية خاصة، بإعلان البابا فرنسيس عن لقاء سيعقده الأول من تموز في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان، "لمناقشة الوضع المقلق في البلاد، والصلاة معا من أجل نعمة السلام والاستقرار.

المعطيات التي تكونت لدى ال"أم تي في" عن اللقاء، أن قداسة البابا سيلتقي رجال دين وعلمانيين لبنانيين من أجل حثهم على استعادة روح الوحدة، واستلهام القيم التي أنشأ الآباء المؤسسون لبنان عليها. وهي قيم انفتاح على الآخر لا وصفات تقوقع. وسيدعوهم بنبرة عالية الى رفض الغيتوات وتحالف الأقليات واستجداء الحمايات، والضغط من أجل منع المغامرين من تدمير وطن الرسالة.

NTV

على جناح شائعة يجري الرئيس المكلف سعد الحريري هبوطا في بيروت غدا، من دون تحديد جهة الإقلاع، وما إذا كانت الإمارات أم باريس. ويجري التكتم على رحلة العودة التي ستكون الأخيرة على مستوى إجراء التجارب الحكومية "وترشيد" لائحة التأليف، بعد دخول خطة الدعم المكلف بها الرئيس نبيه بري.

OTV

المعلومات حول تشكيل الحكومة متضاربة: فمن جهة، ثمة من لا يزال على تفاؤله الحذر، معولا على شيء من روح وطنية قد يكون متبقيا، مع بعض من حس مسؤولية قد يكون موجودا، الى جانب واقعية سياسية لا ترى بديلا عن الإقدام على التأليف إلا الانتحار السياسي والوطني.

LBC

تتسارع أحداث المنطقة، ومعها قد تتبلور صورة سياسة الشرق الأوسط ككل، بمعالم وشروط جديدة، وربما بتحالفات جديدة.

فغدا، تستأنف مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وسط معلومات عن أنها قد تكون الأخيرة قبل إعلان العودة الى الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على المنطقة ككل.

على مستوى المنطقة، الانتخابات الإسرائيلية، والثانية السورية، ويستتبع بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران المقبل، حيث يميل الربح ليكون من نصيب المحافظين، القادرين على ما يبدو على صرامة تطبيق الإتفاق النووي.

الميادين

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "سبب رفض روسيا لعبور عدد ‏من رحلات الطيران الأوروبية عبر مجالها الجوي، يعود إلى مشاكل فنية".‏

الجزيرة

تواصل الصين دعم قواتها البحرية بصورة مستمرة عن طريق إنتاج قطع بحرية أكثر تطورا ‏بأعداد ضخمة، جعلتها تمتلك أضخم أسطول بحري في العالم، تصفه إحدى التقارير بـ "الوحش ‏البحري".‏

العربية

ردت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على استبعاد إيران الجماعي للمرشحين لانتخاباتها ‏الرئاسية المقبلة بالقول: إن الإيرانيين يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار قادتهم.‏