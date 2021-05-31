لبنان الحر

لفت مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​ الى أنه "طالما ​البابا فرنسيس​ كشف عن اللقاء الذي يحضّر له في ​الفاتيكان​ مع ممثلي المسيحيين في ​لبنان​، يعني هذا الأمر سيتحقّق وله اهمية كبيرة جدًّا، إذ يأتي في سياق إهتمامه الدائم بالقضايا اللبنانية".

صوت لبنان

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خدمة قداس أحد السامرية في كاتدرائية القديس جاورجيوس، ورقى خلال القداس الإيبوذياكون مايكل إلى رتبة الشموسية وأعطاه إسم باييسيوس، والشماس سلوان إلى رتبة الكهنوت.

radio orient

استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون، نائب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها حسن فضل صالح، في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتخابه. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الشأن الاقتصادي والتجاري خصوصا.

اذاعة النور

طمأن رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، المواطنين إلى أنه "تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، ومن المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية و​المستلزمات الطبية​ إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يجب أن تخدم شهرين".

صوت المدى

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، في احتفال نظمه مركز حراجل في "القوات اللبنانية" في ختام الشهر المريمي، في حضور رئيسي بلديتي حراجل طوني زغيب وفاريا ميشال سلامة ومخاتير قرى مجاورة وحشد من القواتيين، الى "انتخابات نيابية مبكرة".