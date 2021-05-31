الديار/ جويل بو يونس

قالت إنّ هذا الأسبوع هو اسبوع الحسم الحكومي بامتياز، فإما تأخذ الامور منحى إيجابياً فيتصاعد الدخان الابيض الحكومي بعد طول انتظار بحكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري، وإمّا تصطدم الوساطات والاتصالات بدخان أسود يقضي على ما تبقى من آمال بحكومة قريبة. ونقلت عن مصادر مطّلعة قولها إنّ الرئيس المكلّف سيكون خلال ساعات في بيروت، وتكشف المصادر نفسها عن أنّ أي تواصل جدي لم يكن قد حصل معه إلاّ منذ ال48 ساعة الماضية، وهو ينتظر نتيجة اتصالات الساعات المقبلة، لافتةً إلى أنّ خياراته متعددة .وختمت الأوساط البارزة قائلةً، إنّه في حال لم يستجد أي أمر تسهيلي مفاجئ من الرئيس الحريري بالساعات المقبلة، فالأمور ذاهبة لمنحى سلبي، والخيارات كلها مفتوحة، فإذا كانت الورقة الأخيرة هي الاعتذار فالرئيس المكلّف لن يفعلها إلاّ بقنبلة من العيار الثقيل كإعلان اعتذار مع استقالة من مجلس النواب، فيسبق بذلك التيار الوطني الحر الذي كان هدد بالاستقالة، أمّا في حال استمر الجمود ولم يقدم الرئيس الحريري على الاعتذار فعندئذ سيفعلها التيار. والسؤال: من سيسبق من؟ وأنهت قائلةً على أي حال، فالأكيد أنّ الانهيار التام هو الذي سيسبق عندئذ الجميع.

الشرق / يحيى جابر

تحت عنوان " العد التنازلي بدأ والآمال معلّقة على حبال بري..؟!" كتب "جابر" على وقع بداية العد التنازلي لمهلة الاسبوعين، التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري، كفرصة أخيرة لتأليف "حكومة الإنقاذ"، فقد تبين أنّه يواصل اتصالاته ولقاءاته، مباشرةً أو عبر معاونه السياسي، النائب علي حسن خليل، والانظار تتجه إلى الاتي من الايام، لحسم الصورة النهائية مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، الذي كانت له "مواقف نارية" في الجلسة النيابية التي خُصصت لمناقشة رسالة الرئيس عون النيابية. وأضاف أنّ الآمال معلّقة على "حبال عين التينة"، والانفاس محبوسة بانتظار ما ستخلص إليه مساعي الرئيس بري الحكومية، وقد دخلت بكركي على خط المؤازرة ومساعي حلحلة العقد، بالتنسيق التام مع بعضيهما البعض، حيث يمضي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في ابداء استعداده لتكثيف اتصالاته المفتوحة، من أجل إزالة العوائق من طريق ولادة الحكومة العتيدة. كذلك قال إنّ الجميع يترقّب ما ستحمله الايام القليلة المقبلة، لكشف المضمر من النيات والاهداف والمصالح، وذلك بالتقاطع مع الحراك الدولي على هذا الخط. كما أضاف أنّه حتّى اليوم لم تظهر معطيات جديدة وجادة، رغم إحياء التواصل بين بعبدا وعين التينة، عبر المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، من جهة، وما يمكن أن يؤول إليه اللقاء المنتظر بين الرئيسين بري والحريري من جهة ثانية، وقد أكدت مصادر متابعة عن قرب أنّه في حال ذهبت الامور إلى إيجابية، فإنّ مسألة التأليف لن تطول، وإلا فإنّ البديل هو تفاقم الانهيارات وترك اللبنانيين يعانون الامرين على جميع المستويات الانسانية والمعيشية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا محروقات، ويواجهون مصيرهم بأياديهم.