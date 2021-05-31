الوكالة الوطنية للإعلام

فنيش: مشكلة تشكيل الحكومة داخلية وليست مرتبطة بالضغوط الخارجية

إعتبر الوزير السابق محمد فنيش أن "الصراع اليوم ليس فقط مع العدو الصهيوني، نحن صراعنا الحقيقي مع هذا الإمتداد الإستبدادي الإستكباري الذي تمثله الإدارة الأميركية بكل وضوح لكي تبقى المنطقة تحت شعارات براقة.."

وقال: "شهدنا تحولا في الرأي العام، ورأينا تظاهرات التأييد الشعبية لقضية فلسطين لأنها قضية إنسانية".

وفي الشأن السوري، أكد أنه "أدرك أهمية ما تحقق من دحر للإرهاب التكفيري الذي كان يشكل خطرا على المنطقة وشعوبها..".

كلام فنيش جاء خلال لقاء سياسي أقيم معه في مركز الامام الخميني الثقافي في مدينة النبطية، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في حضور شخصيات وفاعليات..

وفي الشأن الداخلي، قال: "هناك مساع متجددة من أجل تشكيل الحكومة من خلال دور الرئيس نبيه بري وحزب الله الذي لا يتوانى عن كل جهد، ونحن دعمنا وندعم قدر المستطاع لمعالجة المشكلة التي أصبحت واضحة إنها داخلية وليست مرتبطة بالضغوط الخارجية"، ولفت إلى أن "التدخلات الخارجية كان لها الدور في الوصول إلى هذا الوضع".

وختم فنيش: "دخلنا في أزمة بالغة الخطورة على صعيد مستقبل البلد وأمن واقتصاد الناس. علينا العمل على تشكيل حكومة للحد من هذه الأزمة".

وكالة الأناضول

عزام الأحمد: مؤتمر دولي لمانحي إعمار غزة بدعوة من مصر

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية عزام الأحمد، إن مصر تجري اتصالات لعقد مؤتمر دولي للدول المانحة التي ستشارك في إعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي للقاهرة.

وأفاد الأحمد، في تصريحات للأناضول: "سيعقد مؤتمر دولي للمانحين بدعوة من مصر، التي تجري اتصالات لذلك، إلا أنه لم يتم تحديد الموعد، بانتظار تحديد الدول التي ستشارك في إعادة الإعمار".

وأضاف أن "السلطة بدأت بالعمل دون انتظار، حيث يتواجد وفد وزاري في قطاع غزة منذ أيام لحصر الأضرار" الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن "القضايا التي بحثها كامل مع عباس هي تثبيت تهدئة دائمة بدلا من عقد هدنة مؤقتة، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما فيها منع تهجير أهالي حي الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة"

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن: سأوضح في الاجتماع مع بوتين ضرورة احترام حقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتطرق خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وأكد بايدن في كلمة بمناسبة الاحتفال ب"يوم الذكرى" في الولايات المتحدة، أنه سيحث الرئيس الروسي على احترام حقوق الإنسان، قائلا "سألتقي بالرئيس بوتين في غضون أسبوعين في جنيف لأوضح له أننا لن نفعل ذلك، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتركه ينتهك هذه الحقوق".

كما أكد بايدن أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "لقد أجريت محادثة طويلة قبل ساعتين مع الرئيس شي. لقد أوضحت أنه لا يمكننا القيام بخلاف ذلك، ولكن الحديث فقط عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لأن هذا هو حالنا".

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل.