وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كيف تكون مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة

بدأت شركة "سوخوي" تطوير مقاتلة تكتيكية من الجيل الخامس ذات محرك واحــد. اكتشف الصحفيـــون الروس كــيف ستختلـــف عن "طــائرة سو-57" العسكرية.

سيستخدم تصميم التطوير الجديد على نطاق واسع الحلول التقنية التي تم اختبارها بالفعل على مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57. من هذه الحلول التقنية طلاء يمتص الراديو، ويقلل ظهور الطائرة على الرادار، والمعدات والأسلحة الإلكترونية المحمولة جواً.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعارة أحدث محرك إزديليا 30 من طائرة سو-57، ولكن سيتم تجهيز النموذج الأولي مؤقتًا بمحرك Al-31FN. يبلغ وزن إقلاع الطائرة سو-57 أكثر من 25 طناً، لكن الطائرة الجديدة ستصبح أخف وزنا بمقدار سبعة.

أيضًا، سيختلف التطوير في السرعة التي تتجاوز 2 ماخ وقصر الإقلاع، والذي سيتم توفيره باستخدام ناقل الدفع المنحرف.

قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إن المصممين الروس حققوا تقدمًا كبيرًا في محطات الطاقة.

أعلنت شركة "روستيخ"، الشركة الأم لشركة سوخوي، وغيرها من شركات الطيران الروسية، عن مشروع المقاتلة في ديسمبر/كانون الأول. وقال رئيسها، سيرغي شيميزوف، للصحفيين إنه يجري تطوير مقاتلة جديدة ذات محرك واحد خفيف ومتوسط. ووفقا له، فإن الطائرة التي يبلغ وزنها 18 طنا سيتم تشغيلها اختياريا. هذا يعني أنه يمكنها الطيران مع طيار بشري على متنها والعمل كطائرة دون طيار.

الأمن والدفاع العربي

تركيا تُزوّد مروحيات “أتاك” بنظام تمييز الأشخاص

مروحية أتاك

طورت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، نظام تمييز الأشخاص “IFF Mod 5/S”، حيث تم تركيبه بمروحيات أتاك من طراز T129 التي تستخدمها قوات الأمن التركية بفعالية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر مطلعة في 28 أيار الجاري طورت شركة أسيلسان بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية المرتبط برئاسة الجمهورية، نظام تمييز الصديق من العدو، بشكل يوفر استجابة سريعة ودقيقة في مهام القوات الأمنية.

ويمكن تركيب النظام واستخدامه في مختلف المروحيات، والطائرات الحربية، والطائرات بدون طيار، والسفن. كما وتم تركيب النظام بمروحيات أتاك من طراز T129، وأجريت التجارب عليه، وبات جاهزاً لأداء مهامه.

وبحسب معلومات الأناضول، فإن جيوش حلف شمال الأطلسي بدأت بالانتقال لاستخدام نظام تمييز الصديق من العدو الذي طورته تركيا ويعد أحدث نظام من نوعه.

ويتفوق النظام على الأنظمة المماثلة عبر ميزاته مثل الاستجواب عن مدى أطول، وزيادة المقاومة ضد التنصت والتشويش والخداع ، والقدرة العالية على تحديد الهوية واستخدام جهاز التشفير الوطني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وتعد شركة “أسيلسان” من الشركات الرائدة حول العالم في مجال تطوير أنظمة التحكم عن بعد للأسلحة، إذ يتم تركيبها على المنصات البرية والبحرية، ويجري استخدامها في 16 دولة.

مانتوروف: نستعد لتحديث المقاتلة "سو-57"

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي والإدارات المتخصصة يطورون مشروعا لتحديث مقاتلة الجيل الخامس سو-57.

وقال مانتوروف على قناة "روسيا 1": "دخلت سو-57 الخدمة للتو، وبدأ تسليمها، ونحن بالفعل نفكر ونستعد لمرحلة جديدة من التحديث. هذه عملية مستمرة".

تتميز المقاتلة سو-57 بسرعة فائقة وقدرة كبيرة على المناورة وإلكترونيات طيران متطورة تفوق قدرات مقاتلات الجيل السابق. تستخدم سو-57 تقنية التخفي للتهرب من رادارات العدو، كما تفعل الطائرات الأمريكية F-35 Lightning II وF-22 Raptor. يستخدم في صنع الطائرة الروسية على نطاق واسع المواد المركبة، مما يسمح لها بعدم الظهور على رادارات الطائرات الأخرى.

تعمل روسيا باستمرار على تحسين أحدث طائراتها القتالية الأسرع من الصوت ومجهزة بإلكترونيات الطيران الحديث.