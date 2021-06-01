لبنان الحر

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آلـ ثاني، في رسالة إلى رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، "دعم ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​ الشقيق". ودعا ​أمير قطر​ الأفرقاء اللبنانيين إلى "تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة، تواجه التحديات والأزمات التي كان جرى استعراضها خلال زيارة دياب إلى دولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

صوت لبنان

تابع النائب إدي معلوف مع المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود موضوع اصابة جزء من غابة وادي الجماجم بمرض دود الصندل، ووعد لحود بحسب بيان، بإتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال وضع مصايد فور تأمينها من قبل الهيئة العليا للاغاثة، ومن ثم وضع الوادي المذكور على لائحة المواقع المنوي رشها من قبل الوزارة بمساندة طوافات الجيش اللبناني في الخريف المقبل.

radio orient

عقد لقاء في "بيت الوسط" ضم الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

اذاعة النور

شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، خلال رعايته افتتاح ميدان ومضمار البقاع للخيل في سهل مدينة زحلة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف، رئيس نادي "مملكة الفرسان" الشيخ يحيى عراجي، رؤساء بلديات المنطقة، وفاعليات أمنية واجتماعية ومربي الخيول.

صوت المدى

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​عماد حب الله​ بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، أن "خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل سيتم توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان"، مشيراً الى "أننا طلبنا من رئيس الجمهورية متابعة دعمنا".