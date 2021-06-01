أكدت الخارجية الإيرانية أن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي احرزت تقدماً جيداً وهاماً، لافتاً إلى أنه لا تزال هناك قضايا رئيسية عالقة، وأن الاتفاق ما زال يبدو بعيداً.

أبدى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قلقه حيال مواقع نوويه إيرانية غير معلنه.

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة من الخام الإيراني رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

خطف مسلحون عشرات الاولاد من مدرسة اسلامية في وسط نيجيريا.

فاز المحافظون الذين يحكمون قبرص في الانتخابات البرلمانية التي اجريت لكنهم اخفقوا في تحقيق اغلبية مطلقة.

أعلن وزيرا خارجية اليونان وتركيا أمس في اثينا عن لقاء سيعقد بين زعيمي البلدين في حزيران، في بادرة تهدئه بعد الخلاف الديبلوماسي الشفوي الذي حصل في انقرة قبل شهر.

قالت طهران أمس، أن المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية مستمرة في أجواء جيدة، معربةً عن أملها في التوصّل إلى تفاهم مشترك بعد أكثر من خمس سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الاقليميين.