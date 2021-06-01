أخبار الخليج - البحرين

تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية وتوجيهات جهاز الخدمة المدنية.. وزارة الإعلام تُجري الفحص السريع للموظفين

تنفيذًا لقرارات اللجنة التنسيقية وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والتزاماً بتوجيهات جهاز الخدمة المدنية بشأن إلزامية الفحص السريع لفيروس كورونا لموظفي الجهات الحكومية، بدأت وزارة الإعلام، صباح اليوم الأحد، بإجراء الفحص السريع لجميع الموظفين المتواجدين في العمل، وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان صحة وسلامة جميع الموظفين. وكانت الوزارة قد نظمت ورشة تدريبية لفريق الفحص الدوري بمشاركة 20 متطوعا ومتطوعة من موظفي الوزارة، حيث جرى استعراض آلية التعامل مع الفحوصات السريعة بالأسلوب الصحيح، وأفضل الممارسات في مجال تنظيم حملات الفحوصات الطبية وضمان سلامة الموظفين والعاملين.

القدس - فلسطين

4 إصابات في إطلاق نار برهط

صيب 4 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، جراء إطلاق النار تجاههم في بلدة رهط البدوية في النقب. وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن 3 من المصابين بحالة خطيرة، في حين الآخر بجروح طفيفة، دون أن يؤكد فيما إذا كانوا من سكان البلدة أو إسرائيليين. وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الحادثة.