الشرق/ يحي جابر

قال لقد دخلت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الانقاذية المدعومة دولياً أسبوعاً حاسماً، والجميع في الداخل اللبناني والخارج الدولي، يراهنون على حنكة الرئيس بري وزخمه، وما استمده من حلفائه ومؤيديه، بعد مواقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الاخيرة، بهدف تذليل العقبات وتقريب المسافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي عاد إلى بيروت ليل أول من أمس واستهل لقاءاته أمس بالرئيس بري. وقد أكدت مصادر نيابية "مستقبلية" انفتاح الرئيس الحريري، وتجاوبه مع مبادرة الرئيس بري، تحت سقف الدستور، والمعززة دولياً، وبالتحديد فرنسياً وروسياً. وأضاف أنّ المسألة هي مسألة أيام، وستُحسم خلالها التوجهات الحكومية.

الديار/ جويل بو يونس

تحت عنوان "الحريري لبري: لن أسمح أن يُقال أنّ ابن الرئيس الشهيد لم يُسمّ مسيحيين!" كنبت "بو يونس" عاد الرئيس المكلف ليل إلى بيروت وعقد أمس، لقاء في عين التينة ضمّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان ينتظر أن يسمع جواباً واضحاً منه حول الحلول التي يقترحها في إطار مبادرته الحكومية التي عمل، ولا يزال على إنجاحها. فلقاء عين التيينة التي كانت تتوجّه إليه الانظار الحكومية خرج ببيان رسمي صدر عن مقر الرئاسة الثانية وفيه حرفياً: إنّ اللقاء الذي استمر لساعتين من الوقت، عرض مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وقد كانت الاجواء إيجابية.

وأضافت أنّ مهلة الـ 24 ساعة التي طلبها الرئيس المكلّف ستكون حاسمة. وتساءلت هل تنجح اتصالات الليل في تذليل عقبات النهار؟ أم أنّنا سنكون أمام خيارات أحلاها مرّ لطرفي الصراع اعتذار الحريري مع استقالة أو استقالة برتقالية؟ الاكيد حتى اللحظة أنّ الجميع بات محشوراً في الزواية، فرئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانكسار وإعلان الفشل بعدما حاز تكليفاً شرعياً من أمين عام حزب الله وأخذ على عاتقه "المبادرة الحكومية.

الجمهورية/ رنى سعرتي

تناولت موضوع أزمة الدواء وقالت: من المفترض أن تشهد أزمة الدواء بعض الإنفراجات هذا الاسبوع، حيث بدأ مستوردو الادوية منذ يوم الجمعة الماضي تسليم بعض الادوية المخزّنة، بعد أن وعد مصرف لبنان بتوقيع الموافقات المسبقة لملفات الادوية التي تمّ استيرادها ووصلت إلى لبنان، قبل إعلان البنك المركزي عن آليته الجديدة للدعم. وأضاف أنّه منذ 7 أيار، عندما اشترط مصرف لبنان الحصول على موافقة مسبقة للاستيراد المدعوم، بدأت أزمة الدواء، وتوقف المستوردون عن تسليم الادوية للسوق، خوفاً من أن يرفض البنك المركزي تسديد قيمة البضائع التي تمّ استيرادها ووصلت إلى لبنان قبل صدور الآلية الجديدة، والمقدّرة قيمتها بحوالى 180 مليون دولار وعد مصرف لبنان بإعطائها موافقات مسبقة خلال اليومين المقبلين، وتمنّت وزارة الصحة على المستوردين البدء بتوزيعها في الاسواق قبل الحصول على تلك الموافقات بهدف حلّ الأزمة.