روسيا اليوم

تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل خرق الكثير من قيود الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل خرق الكثير من القيود المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية.

وأشار تقرير الوكالة الذي يشمل فترة الـ 3 أشهر الأخيرة، الصادر اليوم الاثنين، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ازداد بمقدار 273.2 كغم خلال ربع السنة، فيما كانت الزيادة المسجلة في التقرير الصادر في فبراير 524.9 كغم.

وتقدر الوكالة حجم اليورانيوم المخصب حتى 60% لدى إيران بـ 2.4 كغم مقابل الصفر في شباط الماضي.

وحسب تقرير الوكالة، فقد قامت إيران بتعبئة غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في 15 جهاز طرد مركزي من نوعIR-1، و3 أجهزة من نوعIR-2M، وجهازين من نوع IR-4 يوم 24 مايو الجاري في موقع نطنز النووي تحت الأرض.