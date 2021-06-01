الوكالة الوطنية للإعلام

بري عرض مع الحريري مسار تأليف الحكومة والتقى ديل كول والشوابكة

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. استمر اللقاء ساعتين، تم في خلاله البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية سيما الموضوع الحكومي. وتخلله مأدبة غداء حيث كان في خلالها نقاش في مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت الاجواء ايجابية. وكان الرئيس بري استقبل قبل الظهر قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

وكالة الأناضول

تركيا.. أردوغان يعلن قرارات جديدة تخفف قيود كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة قرارات جديدة لتخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا. جاء ذلك الإثنين في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة. وأفاد الرئيس أردوغان أن حظر التجول سيستمر من الإثنين إلى السبت طوال شهر حزيران/ يونيو من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا. كما لغت إلى أـن حظر تجوال نهاية الأسبوع سيبدأ من العاشرة مساء السبت وحتى الخامسة فجر الإثنين. وأشار إلى أن المطاعم ستقدم خدماتها على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق ضوابط محددة، وستواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل. وذكر أنه اعتبارا من اليوم ستعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق الملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء يوم الأحد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قطر مستعدة للسماح بدخول السياح الروس إليها بهذا الشرط

يشارك وفد من المجلس الوطني للسياحة في قطر بأعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو. وستكون قطر ضيف شرف هذا المنتدى، بالمقابل موسم السياحة اقترب، وجائحة الفيروس التاجي لا تزال ترعب الدول. وقال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للسياحة، برتولد أندرياس ترينكل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قطر مستعدة للسماح للسائحين من روسيا بدخول البلاد وذلك بعد اعتماد "بطاقة السفر الرقمية" الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وموافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح "سبوتنيك-V" الروسي. وأضاف: "مسألة دخول السائحين هي قضية معقدة تتكون من جانبين: ماهية اللقاحات المعترف بها من قبل أي دولة ووثائق التطعيم. وبموجب الفقرة الأولى، ستنسق قطر إجراءاتها مع قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتعترف بتطعيم كل من تلقاها".