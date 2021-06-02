نداء الوطن 24/5/2021

فرنسا تحذر بريطانيا: لا تتلاعبوا ببروتوكول إيرلندا الشمالية

حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بريطانيا من التلاعب بالقواعد التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروتوكول إيرلندا الشمالية مع تزايد المخاوف من العنف هذا الصيف في هذا البلد. وقال بون في لاهاي في ختام محادثات مع وزير الخارجية الهولندي ان على لندن ان تظهر أنها "مسؤولة" فيما يتعلق بهذا النص.

الشرق الأوسط 1/6/2021

دبي تتجه لاستخدام وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050

قالت دبي إنها اعتمدت خريطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050. وذلك ضمن مساعي الإمارات لبناء اقتصاد أخضر، ودعم لالتزام البلاد باتفاق باريس لتخفيض الانبعاثات. وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسة في هيئة الطرق والمواصلات. وزاد: "أيضاً استكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات البلدية الناتجة عن عمليات ومشروعات الهيئة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030.