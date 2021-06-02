الأخبار/ فاتن الحاج

تحت عنوان: "كارتيل المدارس الخاصة يفتح معركة الأقساط" قالت "الحاج" متذرعةً بالوضع الاقتصادي، لم تتأخر المدارس الخاصة في إعلان فرض زيادات صريحة على أقساط العام الدراسي المقبل 2021 - 2022. وبعد أيام على تحذير اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور من أي زيادة غير منطقية أو مبررة بحسابات قطعية و"فواتير"، تبلّغ الأهالي في عدد من المدارس بـزودات ورسوم إضافية اتخذت أشكالاً مختلفة. وهددت الإدارات بزيادات إضافية في حال صدور قوانين جديدة خاصةً بتعديل سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين. كذلك برّرت عدد من المدارس زيادة الأقساط إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبحماية التربية باعتبارها مكوّناً أساسياً من مكوّنات الهُوية الوطنية.

نداء الوطن/ عيسى يحيى

قال لم تعد مقولة "عايشين من قلّة الموت" تكفي لوصف حال اللبنانيين جرّاء الأزمة التي يعيشون، وتقطّعت معها أوصال الحياة بفقدان الأدوية وعجزهم عن مجاراة الغلاء الفاحش، والإنتظار في طوابير الذلّ أمام محطات الوقود لتأمين المحروقات، والشراء بالقطّارة لسدّ الجوع الذي يتخوّفون من إنتشاره في حال الوصول إلى الإرتطام الكبير. وأضاف ينتظر الناس بفارغ الصبر انفراج الأزمة ويراهنون على الأجواء الإيجابية التي صدرت أمس بإمكانية تشكيل حكومة ليتنفّسوا الصعداء بعد معاناتهم المتواصلة منذ أشهر والتي وصلت حدّ الإختناق، وضاقت معها سبل عيشهم. كذلك يفتشون عن أبسط الممكن والمستطاع لتأمين متطلّباتهم اليومية والتي أصبحت بعيدة المنال بفعل إرتفاع سعر صرف الدولار الذي يقترب من حدود الـ 13 ألف ليرة لبنانية، ما إنعكس غلاءً لم يسبق له مثيل، معطوفاً على جشع وطمع التجار من كافة الفئات لجمع الأموال على حساب الجوع والمعاناة.

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع رفع الدعم وقالت بعد رفع الدعم عن السلة الغذائية التي استمر العمل بها حوالى العام، والتي تأمّن عبرها استيراد بعض السلع وفق سعر 3900 ليرة للدولار، لم يبق شيء من هذه السلة اليوم، فبعض السلع مفقود والبعض الآخر ارتفعت أسعاره أضعافاً مضاعفة ليتبيّن أنّ كل الوعود بضبط المضاربة والتهريب للمواد المدعومة فشلت، فهل سيكتشف اللبناني يوماً أين وكيف صرفت أموال الدعم ومن استفاد منها؟ وأضافت أنّ فضائح المدعوم التي لا بد أن تتكشّف يوماً، أظهرت داتا الجمارك اللبنانية للعام 2020 ارتفاعاً في قيمة واردات بعض السلع التي كانت مدعومة من مصرف لبنان في حين فقدت من الاسواق، أو زاد سعرها 5 أضعاف على الاقل، في المقابل سجلت بعض السلع تراجعاً طفيفاً في قيمة وارداتها.