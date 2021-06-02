روسيا اليوم

البيت الأبيض: مستعدون للعمل مع حلفائنا الأوروبيين بشأن قضية التجسس

أكد البيت الأبيض استعداد واشنطن للعمل مع الأوروبيين بشأن قضية التجسس الأمريكي على الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء لها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين على معالجة أي قضايا عبر القنوات المعنية الخاصة بالأمن القومي".

وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت بتحليل أساليب المراقبة في الخارج في عام 2014، وأصدر الرئيس أوباما أمرًا غير موقفنا من هذه القضية بشكل ملموس".

وجاء ذلك تعليقاً على التقارير بشأن مساعدة الدنمارك للولايات المتحدة في التجسس على حلفاء واشنطن الأوروبيين قبل سنوات.

روسيا اليوم

نتنياهو: إسرائيل ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو على حساب التوترات مع الولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو توترت العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي حديث خلال حفل لرئيس الموساد الجديد، ديفيد بارنيا، أشار بنيامين نتنياهو إلى أن "التهديد الوجودي الأكبر الذي يواجه إسرائيل هو احتمال حصول إيران على أسلحة نووية"، محذرًا من أن "هذا الجهد المزعوم يعرض الدولة اليهودية للخطر".

كما دعا نتنياهو إلى استمرار العمليات السرية ضد إيران، وأضاف: "لقد قلت هذا لصديقي (يقصد الرئيس الأمريكي، جو بايدن) لمدة 40 عامًا..مع أو بدون اتفاق، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحباط تسليح إيران باستخدام الأسلحة النووية.