الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل: اتفقنا على قانون موحد للإعلام واحترام حرية الرأي والتعبير

شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد، في جلسة خصصتها لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون الإعلام الجديد، الذي كانت وزارة الإعلام قد وضعت ملاحظات جوهرية عليه، أودعتها لجنة الإدارة والعدل، التي بدورها أجرت بعض التعديلات. خلال جلسة المناقشة، استعرضت وزيرة الإعلام ملاحظاتها على عدد من التعديلات التي أدخلت إلى النص، وتلت على مسامع الحاضرين دراسة مقارنة بين النسخة التي تقدمت بها وزارة الإعلام وتلك التي خضعت لتعديلات.

وكالة الأناضول

أردوغان: جورجيا مفتاح للتعاون الإقليمي في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتبر جورجيا مفتاحا للتعاون الإقليمي في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، في العاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن ثقته في إمكانية العمل المشترك في إطار التعاون الإقليمي الشامل بين دول المنطقة، مؤكدا على أهمية التعاون الثلاثي بين تركيا وأذربيجان وجورجيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الصناعة: روسيا وصلت إلى المستوى العالمي في مجال الطائرات العسكرية المسيرة

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن روسيا وصلت إلى المستوى العالمي في تطوير الطائرات العسكرية من دون طيار.

وقال الوزير خلال مؤتمر نقابة المهندسين الروس: "فيما يتعلق بالأنظمة الجوية من دون طيار، نحن بالفعل على المستوى العالمي من حيث المركبات العسكرية وفي المستقبل القريب سنتمكن من فتح أسواق واسعة للأنظمة المدنية".