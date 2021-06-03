خسارة معركة السردية -هـ. أ. هيليير– 2/6/2021

عندما احتدمت الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، بدا جليًا أن السردية داخل التيار السائد في الولايات المتحدة تشهدت تغييرًا مطّردًا، إذ جاهر سياسيون أميركيون من اليسار التقدمي للحزب الديمقراطي أكثر من السابق بتأييدهم للفلسطينيين. وأصدر عضوا مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي كريس مورفي والسناتور الجمهوري تود يونغ بيانًا ممهورًا بعشرات التواقيع من الحزبين، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وخلال النزاع، حاول عددٌ من الديمقراطيين في الكونغرس، في خطوة استثنائية، تقديم مقترح لدفع إدارة بايدن إلى تأجيل صفقة بيع واشنطن قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل. وسعى عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز أيضًا في هذا الاتجاه في 20 أيار/مايو، إذ قدّم مشروع قرار يرمي إلى منع إتمام صفقة بيع الأسلحة. صحيحٌ أن أن هاتين الخطوتين باءتا بالفشل، إلا أنهما أفسحتا المجال أمام نقاش لم يكن واردًا في السابق.

تقرير"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بشأن مراقبة برنامج إيران النووي يشير إلى آثار أعمال تخريب إسرائيلية مشتبه بها - سايمون هندرسون – 1/6/2021

تراجعت قدرة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"على مراقبة بعض نواحي برنامج إيران النووي بعد أن توقفت طهران عن التعاون جزئياً. وأنتجت إيران ما يقرب من 5 أرطال من المواد المخصبة بنسبة 60%، حيث يمكن الحصول على اليورانيوم المستخدم في صنع القنابل (90%) من خلال المزيد من أعمال التخصيب. ويُعزى انقطاع التيار الكهربائي في المفاعلات النووية الإيرانية إلى التخريب الإسرائيلي.