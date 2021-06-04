نداء الوطن

فان بومل مدرباً لفولفشبورغ

أعلن نادي فولفسبورغ رابع الدوري الالماني في كرة القدم تعيين لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق مارك فان بومل مدربا لفريقة. وكشف فريق فولفشبورغ. الذي ضمن المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

نداء الوطن 3/6/2021

مصابون في تشكيلة إيطاليا

أبقى المدرب روبرتو مانشيني على لاعبي الوسط ماركو فيراتي وستيفانو سنسي في القائمة النهائية لإيطاليا لخوض غمار كأس أوروبا 2021 التي تنطلق في 11 الجاري على رغم عدم تعافيهما بشكل كامل من الإصابتين اللتين يعانيان منهما.

تصفيات أميركا الجنوبية: الارجنتين – تشيلي الأبرز

تستأنف المنتخبات العشرة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تأجيل الجولتين السابقتين في اذار الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث ستشهد المنافسات قمة بين الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي وضيفتها تشيلي.