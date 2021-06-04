TL

بداية من الاجتماع المالي القضائي في القصر الجمهوري والذي انتهى الى قرارات ركز عليها حاكم مصرف لبنان ومنها اعتماد الـ3900 سعرا للدولار/ وإعادة أموال المودعين في المصارف وعدم إلغاء الدعم في هذه المرحلة.

المنار

على الصفيح الحكومي الساخن تتقلب مواجع اللبنانيين، وعليه يسكب البانزين المفقود، ويلهبه الدولار المسروق، والفيول المحجوز، فهل من المعنيين من يحجز لنفسه مكاناً مع الكبار فيقطع مع زمن الدلع السياسي طرفاُ؟ او يستشعر مع المواطن المختنق قليلاُ ؟ فيذهب في طريق ابتكار الحلول للمضي بتشكيل حكومة جديدة هي ان تشكلت ليست سوى خطوة اولى على الطريق الطويل لمعالجة الازمة ؟

nbn

بعكس ما يروج له قراءة وتحليلاً وتلميحاً في الإعلام فإن مسعى الرئيس نبيه بري لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة مازال قائماً بسبب الحاجة الوطنية اليه ولانه في سبيل لبنان تهون كل المصاعب... وأكثر من ذلك لعل الإتصالات موجودة وسط تكتم لقضاء الحوائج التأليفية بعيدا عن الروايات والبيانات والسجالات.

mtv

معيشياً، الامور ليست افضل حالاً. الدولار تخطى عتبة ال 13 الف ليرة، ولا شيء يدل على ان تحليقه سيتوقف. المحروقات موجودة لكن بال "قطارة"، ومع كمية كبيرة من التهريب الى الخارج ومن الذل اليومي في الداخل المتجسد في الطوابير المتوقفة أمام المحطات.

NTV

وأمرهم لم يكن شورى بينهم بل ورقة جلب واستدعاء إلى بعبدا سيق فيها مجلس الشورى مخفوراً بقرار لم يبصر النور قضى برد الودائع بالعملة الأجنبية الى المودعين بالعملة نفسها وفي سابقة من نوعها، ارتكب فيها رئيس الجمهورية جناية بحق الدستور.

OTV

اليوم، نجح رئيس الجمهورية في تجاوز مطب جديد على هذا الدرب، فبنتيجة الاجتماع المالي القضائي الذي ترأسه في بعبدا، تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول بما أن المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.

LBC

دعوة إلى اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية يضم رئيس مجلس شورى الدولة، المقرر في الطعن، وحاكم مصرف لبنان، المطعون في تعميمه، في حضور المستشار القانوني سليم جريصاتي، وكان القرار: "اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ ...".

الميادين

أشارت قيادة ​خفر السواحل التركي​، إلى أنّ "فرقها تلقّت بلاغًا حول مجموعة طالبي لجوء على متن قاربَين مطّاطيَّين قبالة سواحل بلدة تشمة في ولاية ​إزمير​ غربي ​تركيا​، لتنطلق على الفور إلى موقع القاربَين".

الجزيرة

أكّد وزير ​الاقتصاد السوري​، محمد سامر الخليل، أنّ "​سوريا​ محطّ أنظار المستثمرين في الفترة المقبلة".

العربية

كشف ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة، أنّ "21 ألف لاجئ سوري لن يتلقّوا مساعداتهم الغذائيّة الشهريّة اعتبارًا من تموز المقبل، بسبب نقص التمويل الّذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولويّة للأكثر احتياجًا"، مشيرًا إلى أنّ "التمويل في الوضع الحالي غير كاف لتلبية الاحتياجات الغذائيّة لجميع اللاجئين في ​الأردن​".