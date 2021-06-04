لبنان الحر

بحث وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، مع وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، ملفات عدة واهمها العلاقات بين البلدين على المستويات كافة".

صوت لبنان

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنه "مفهوم أن تقوم السلطة بالتهجم على القوات، المعارضة الفعلية الوحيدة الهادفة. مؤسف ان يقوم بذلك، بعض مدعي المعارضة استرضاءً للسلطة او سعياً خلف تأييد يأتي عن طريق الشعبوية!".

radio orient

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ خلال رعايته حفل افتتاح مسجد "أمير المؤمنين"، الى أن "المواطن أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا وتمسكًا بالبلد من كثير من السياسيين الذين يحكمون هذا البلد ويعرقلون مهمة ​تشكيل الحكومة​.

اذاعة النور

بحث رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، مع سفير تونس في ​لبنان​ بوراوي الإمام، الأوضاع والمستجدات العامة.

صوت المدى

أشار منسق الإعلام في تيار "المستقبل" عبدالسلام موسى، إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، لأن الأخير ملتزم بمعايير دستورية، ولكن الفريق الآخر حاول إحباط هذه المعايير لأنه يريد ثلث معطل وغير ذلك".