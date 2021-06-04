الديار/هيام عيد

مقلت عن أوساط نيابية قولها أن الاستعدادات تبدو جارية للاستحقاق المقبل، وأن البحث في تأليف حكومة إنتخابات بدلاً من حكومة مهمة، يسير ومن دون أي ضجيج، وذلك كبديل عن الحكومة الجديدة، التي ما زالت مشروعاً متعثراً بعدما انفجر الخلاف بقوة بين المعنيين بتأليفها، ما يعكس استحالة نجاح أي مبادرة، وبشكل خاص المبادرة الأخيرة للرئيس نبيه بري، والتي تواجه المصير ذاته الذي واجهته مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادر مواكبة للملف الحكومي قولها إن طرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يزال مجرد فكرة قابلة البحث إنما حتى الآن لا دلائل على جهوزية السير بها طالما أن رئيس مجلس النواب لم يعلن انتهاء مبادرته أو فشلها كما أن البطريرك الراعي أخذ على عاتقه الحديث مع رئيس المجلس من أجل ايجاد أي باب للحلحلة وبالتالي لا يمكن القول أن مبادرة الرئيس بري سقطت ولن تسقط ما لم يعلن عكسذلك وهو لم يقل ما يؤشر إلىأنه لم يعد لها أي دور. وتشير الى ان ما صدر في مواقف بعض الأطرافيدل على الاستمرار في تأييده جهود رئيس المجلس مؤكدة أن هناك جمودا في التحرك لكن ما من سقوط لأي مبادرة.

نداء الوطن/ الان سركيس

راى ان كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طرح من منبر بعبدا بطريقة "عفوية" تأليف حكومة أقطاب، فإن هذا الطرح ليس مبادرة من سيّد الصرح أو محاولة جديدة لتأمين توافق مطلوب، بل إن الهدف منه القول إنه في الأزمات الكبرى يجلس الجميع مع بعضهم البعض ويبحثون عن حلول، فكيف الحال في ظرف عصيب مثل هكذا ظرف تواجه الدولة بمؤسساتها خطر الزوال؟

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن المطلعون على ملف تأليف الحكومة انه وبمعزل عن طبيعة السيناريو الذي سيُعتمد لكسر دواّمة المراوحة في حال إخفاق مبادرة الرئيس نبيه بري، فإنّ الأمر الثابت هو ان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يتحمل البقاء من دون حكومة حتى إشعار آخر، خصوصاً ان الوقائع المتجمّعة لديه تُفيد بتعذّر الصمود حتى نهاية الصيف أمام مخاطر الانهيار الشامل ما لم تنطلق المعالجات المطلوبة للأزمة، الأمر الذي يستدعي التعجيل في تشكيل حكومة إنقاذ.