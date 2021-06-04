روسيا اليوم

الخارجية الروسية توضح كيفية تفادي الوقوع في قائمة "الدول غير الصديقة"

لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الرغبة في علاقات احترام متبادل مع روسيا على أساس القانون ستسمح للدول بتجنب إدراجها في القائمة غير الصديقة في المستقبل.

وفي مقابلة مع قناة RT، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "الشيء الرئيس في أطروحتنا الرئيسة: نحن مع تطوير علاقات بحقوق متساوية".

وأوضحت في رد بالخصوص أنه "ربما ينتظر منا شيء ما جديد وحديث.. ولكن يبدو لي أن هناك تقاليد يجب الحفاظ عليها: علاقات متساوية ومحترمة بشكل متبادل تستند إلى القانون. لاحقا يمكن أن يجري التعديل بشكل فردي: يمكن أن يكون علاقة شراكة، تحالف.. قد تكون هناك فترات تهدئة، وتحدث حالات مختلفة، بل هناك مشاكل، لكن الأساس يجب أن يكون هو الذي ذكرته. وحين ذاك لن يتم إدراجها في أي قوائم للدول غير الصديقة".

وكان مجلس وزراء الاتحاد الروسي قد أقر في وقت سابق قائمة للدول غير الصديقة، وتشمل دولتين، الولايات المتحدة وجمهورية التشيك. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لن تدرج بشكل عشوائي أي دولة على قائمة الدول غير الصديقة، وسيسبق القرار تحليل عميق، وقد تتم مراجعة القائمة بمرور الوقت. وبحسب الوزير، لن تكون هذه ورقة "ميتة"، والقائمة "ستراجع بالطبع" مع تطور العلاقات مع الدولة المعنية.

روسيا اليوم

موسكو: إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك في تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وقال بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) للصحفيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وسيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين".

وأكد الدبلوماسي الروسي البارز أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية يونيو الجاري، لافتا إلى أن موسكو ستجري الأسبوع القادم اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

كما أعرب بوغدانوف عن أمل موسكو في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب، مذكرة بأن فكرة طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا.