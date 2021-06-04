الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ترأس اجتماعين حول التعميم 151 وحلول لتمويل المواد المدعومة بالعملة الاجنبية

تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، في خلال اجتماع في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرر على أثره "اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول".

وبعد الاجتماع تلا سلامة البيان التالي: "ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا دعا اليه، ضم بالإضافة إلي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن اصدار مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم 151. وبعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار".

وكالة الأناضول

البيت الأبيض: بايدن يلتقي أردوغان في 14 يونيو

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، منتصف حزيران الجاري. ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في بلجيكا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في 14 حزيران. وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن بايدن "سيلتقي الرئيس أردوغان أثناء وجوده في بلجيكا؛ لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضًا وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" المزعومة ضد الأرمن، حسب المصدر نفسه. ويأتي لقاء بايدن بالرئيس التركي ضمن أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في كانون ثاني الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

من بينها مصر... بريطانيا تضيف 3 دول عربية إلى "قائمة السفر الحمراء"

أعلنت الحكومة البريطانية، أنه تم إضافة 7 دول جديدة، إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. ووفقا لـ"رويترز"، لم تتم إضافة أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي. والقائمة الكاملة للدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو.