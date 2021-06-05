TL

على قاعدة أن "الغريق يتعلق بقشة" هل ينتظر لبنان مؤتمر دوحة ثان لإيجاد تسوية جديدة لأزماته المستعصية؟

المنار

اربعمئة دولار شهريا ومثيلاتها بالليرة اللبنانية على اساس سعر المنصة كان من المفترض ان تعطيها المصارف لمودعيها من كيسهم – بحسب قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبحسب المصارف فانه لا اموال لديها بالعملة الصعبة، وبالتالي فان المهمة صعبة بل مستحيلة..

nbn

في انتظار عودة الزخم إلى التداول بأسهم تأليف الحكومة وفق مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ملأت الفراغ الداخلي سلة من القضايا المعيشية والإجتماعية في ظل الهم اليومي للمواطن اللبناني مصرف لبنان اتخذ في مجلسه المركزي قرارا بالإجماع يلزم المصارف بتسديد 400 "دولار فريش" إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من العام 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021 كما قرر تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14%.

mtv

بعيدا من البهدلة، كانت الجلسة المستغربة التي ضمت الحاكم والقاضي برعاية الرئيس انتهت الى وعد أطلقه رياض سلامة بتحرير مضبوط ورمزي للودائع من المصارف بما يفيد صغار المودعين ببعض دولاراتهم المحتجزة يرطبون بها جيوبهم العطشى الى ورقة خضراء طازجة.

NTV

هو الرابع المدمر الذي يمر شهريا كضيف ويغادر تاركا أسئلته على أرض بيروت المحطمة من دون أن يحمل معه حقيقة الرابع من اب ورؤوسه المدبرة وعلى مسافة شهرين من الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ رفع ذوو الشهداء والضحايا سقف المواجهة التي لم تبتعد عن بوابة المحقق العدلي نفسه فيما كان القاضي طارق البيطار يدلي بأول خيوط الجريمة فيستبعد فرضيات ويحصر أخرى، وقالت مصادر التحقيق للجديد إن البيطار لا يزال ينتظر جواب ثلاث عشرة دولة للحصول على صور الأقمار الصناعية وهو تلقى أجوبة بعدم توافر أي صور من ثلاث دول بينها فرنسا وقد استمع المحقق العدلي في الأيام السابقة إلى أحد الوزراء وبعض الشهود الأساسيين.

OTV

البلاد في ازمة. هذا هو الواقع الذي لا يمكن انكاره. ولكن، من هو المسؤول؟ هذا هو السؤال الذي يريد البعض ان يبقى بلا جواب.

LBC

لكي لا ننسى... اليوم تكتمل الشهور العشرة على انفجار المرفأ... التحقيق انتقل من محقق عدلي إلى محقق عدلي آخر، لكنه يسير في مسار لا يعرفه سوى القاضي طارق بيطار...

الميادين

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الباكستاني المشترك (حماة السماء - 1)، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

الجزيرة

أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستزيد إنتاجها من الغاز بنسبة 40% بحلول عام 2026، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحافظة على البيئة تعتبر من أهم ركائز رؤية قطر.

العربية

فيسبوك يعلن تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب لمدة سنتين.