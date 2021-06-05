لبنان الحر

اعلن ​وزير الصحة​ العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ​حمد حسن​، ان موضوع ازمة ​الدواء​ في الاسواق في طريقها الى الحل واننا لن نسمح ان يعكر موضوع الدواء، صفاء ما نحققه في مواجهة ​كورونا​ ، والحل يجب ان يكون قبل نهاية هذا الاسبوع.

صوت لبنان

زار وفد من "النمور رفاق داني شمعون" برئاسة جورج الاعرج وعدد من أعضاء القيادة، مقر "الرابطة المارونية"، والتقى رئيسها نعمة الله ابي نصر والدكتور عبده جريس. تناول البحث بحسب بيان، "الشؤون الوطنية والواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان، بالاضافة الى ملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ومخاطر التوطين والتجنيس".

radio orient

أشارت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النائبة ​بهية الحريري​ الى ان "ما يطمئن ان أعداد الاصابات بكورونا في تناقص مستمر مقابل مزيد من الارتفاع بوتيرة عملية ال​تلقيح​، ونتابع هناك مراحل متتالية من عمليات التلقيح تسير بوتيرة متسارعة وسنكون على موعد مع المزيد من كميات اللقاحات التي ستأتي الى المدينة ومنها "ماراثون ​فايزر​" الذي يجري التحضير له في ​المستشفى الحكومي.

اذاعة النور

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال العامة والنقل ميشال نجار البيان الآتي: لما كان المدير العام لادارة مرفأ بيروت وفي اليوم الاخير قبل انتهاء ولايته قد قام باصدار سلسلة تعيينات في مراكز من فئات مختلفة، وحيث ان هذه التعيينات جاءت مخالفة لمضمون المذكرة الادارية رقم ٤١٦/ف/٢٠١٥ لجهة اخذ الموافقة المسبقة من وزير الاشغال قبل اصدار اي تعيينات او ترفيعات او توظيفات وفقاً للاصول المرعية الاجراء لذلك، وجه وزير الاشغال العامة والنقل كتابا الى ادارة المرفأ لاعتبار تلك التعيينات بحكم الملغاة للاسباب الموجبة المذكورة اعلاه.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب سيمون ابي رميا في قصر بعبدا.