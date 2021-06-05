أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وإعادة إعماره.وأعلن البيت الأبيض في بيان له أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تبادل الآراء مع غانتس، خلال اجتماع عقد بينهما في واشنطن، بشأن مستجدات الوضع في غزة، مشيرا إلى أن المسؤول الأمريكي "شدد على أهمية ضمان إمكانية أن تصل مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان القطاع".

خفف وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس من نبرة تل أبيب إزاء الجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى منخرطة في هذه المسألة,وصرح غانتس للصحفيين قبل اجتماع عقده مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن، بأن برنامج إيران النووي وخطوات أخرى تتخذها طهران تمثل "خطرا وجوديا" على إسرائيل، مضيفا: "إيقاف إيران يمثل دون أدنى شك حاجة استراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".

صادقت الحكومة الإسرائيليّة، على "خطّة طوارئ فورية" استكمالا لخطّة "قانون ونظام" التي شنّتها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلدات العربية، التحامًا مع القدس وغزة, وتقضي الخطّة باستمرار دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، "لإنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في إسرائيل"، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا. وقال أوحانا في البيان إنّ الشرطة اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2100 شخص.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي"ماراثون القدس" الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 آيار/ مايو، باتجاه حي بطن الهوى في القدس المحتلة، وأُصيب 23 فلسطينيا، جرّاء مواجهات نشبت عقب قمع مشاركين في الماراثون. كما اعتقل عناصر شرطة الاحتلال 4 أشخاص في سلوان، هم: معتصم عنيزات، وكايد الرجبي، وممدوح زاهدة، بالإضافة إلى رابع لم تعرف هويته بعد. وأطلقت قوات الاحتلال قمعت الماراثون بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس، وأراضي.