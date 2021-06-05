أفاد موقع "بوليتيكو" بأن مسؤولين في الولايات المتحدة قلقون من ظهور سفن حربية إيرانية لأول مرة في المحيط الأطلسي.وأشار المسؤول إلى أن جهاز الأمن القومي الأمريكي يتابع السفينتين (وهما فرقاطة "سهند‎" الحديثة وناقلة النفط السابقة "مكران" التي تم تحويلها إلى قاعدة عائمة) على مدى الأسبوعين الأخيرين، ولا يزال الغموض يلف وجهتهما وشحنتهما.

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن محادثات جديدة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا بالبحر الأسود. وقال أردوغان، إن بلاده اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في جنوب البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى 540 مليار متر مكعب.

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه يضغط من أجل التوصل لتسوية سياسية في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأجنبية من هناك في وقت لاحق هذا العام لتقليل خطر الحرب الأهلية. وفي حديثه لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أوضح خان أن "هناك الكثير من الخوف حاليا في باكستان، وأنا أؤكد أننا نحاول بكل ما في وسعنا لإيجاد نوع من التسوية السياسية قبل مغادرة الأمريكيين".

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية استهدفت مرافق حيوية في الولايات المتحدة. ورجح بوتين أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة بدؤوا يتساءلون بشأن ما يجري في الواقع وخلصوا إلى ضرورة النظر إلى جوهر المشكلة.