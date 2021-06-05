بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وجملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد الدبلوماسي السوري أن أفواج السوريين في الداخل والخارج أثبتت للعالم التفاف الشعب السوري خلف قيادة الرئيس بشار الأسد وأن محاولات الغرب للتأثير سلبا على هذه الانتخابات كلها باءت بالفشل.

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن اتهام قطر بتمويل المنظمات الإرهابية هو جزء من حملة تضليل. وقال خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "وجود علاقة جيدة مع حركة حماس في قطاع غزة لا يعني أن قطر تمولها، لكنها أنفقت مليارا و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق". وأكد أن اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر.

علق الرئيس العراقي برهم صالح على عمليات قطع الأشجار التي تجري في مناطق حدودية بين العراق وتركيا من قبل الجيش التركي، الذي يتوغل داخل الأراضي العراقية. وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم، فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في اقليم كردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها".

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن قطر تثمن التعاون مع روسيا في المجال الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة.ودعا الأمير تميم القطاع الخاص في روسيا لاستكشاف الفرص الواعدة في قطر.