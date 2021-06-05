الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر مقربة من بيت الوسط قولها ان بعض رؤساء الحكومات السابقين تعمّدوا الإشارة والتأكيد بما معناه، أن الرئيس سعد. الحريري لن يقدم على الإعتذار، كذلك نصحوه بضرورة عدم تشكيل أي حكومة مهما كان لونها وشكلها ومن فيها في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولهذه الغاية، لا زالت اللقاءات مستمرة إنما ليس للتأليف، بل للتحضير والإستعداد للإستحقاقات الداهمة، مما يعني أن الفراغ الحكومي سيطول أمده حتى نهاية العهد الحالي، إلا في حال نجحت بعض الإتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء، والتي تهدف إلى تشكيل حكومة إنتقالية لإدارة الإنتخابات المقبلة.

الواء-انطوان الاسمر

قال انه ثمة معلومات على أهمية بالغة وصلت الى بيروت في الأيام الأخيرة، استندت أساسا إلى كلام وزير الخارجية الفرمسية جان ايف لودريان في مناسبة ذات طابع لبناني، قال فيه صراحة لمجالسيه أنه قد يكون من الأفضل للبنان إسقاط صفة الحصرية الحريرية والإنفتاح على خيارات أخرى.

الجمهورية-جورج شاهين

راى انّ مفتاح الحل السياسي والحكومي لا يرتبط بالتفاصيل الحكومية، وأنّ الإستحقاق الرئاسي على الطاولة، معطوفاً على مصير العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل. وستبقى هذه المعادلة قائمة مهما كره الكارهون وتمنّى الطيبون، إلى ان يقول الرئيس نبيه بري كلمته الفصل في مصير مبادرته وما يعوقها، والى وجود من يجرؤ على كشف السرّ الذي يعوق هذه العملية.

نداء الوطن-الان سركيس

قال ان اللواء عباس ابراهيم لم يعلن عن أي مبادرة جديدة حتى هذه الساعة، فإن المسؤولين الروس ليس في جعبتهم أيضاً أي مبادرة، لكن الأكيد أن اجتماع اللواء مع الروس سيولّد أفكاراً جديدة للدفع بملف التأليف، من دون أن تكون هناك بوادر حلحلة أو مبادرة روسية كاملة متكاملة سيعمل إبراهيم على تسويقها لاحقاً.