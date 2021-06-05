روسيا اليوم

الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ بمشاركة رئيس روسيا وأمير قطر والمستشار النمساوي

شارك رئيس روسيا فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس وضيوف آخرون من أرفع مستوى بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. بالإضافة إلى زعماء روسيا وقطر والنمسا، شارك في الجلسة العامة الرئيسان الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز والبرازيلي جايير بولسونارو، من خلال كلمة مسجلة.

أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين:

بوتين: استئناف الاقتصاد العالمي بعد الجائحة يأتي بشكل غير متوازن

بوتين: التوزيع العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم يمثل شرطا ضروريا للقضاء على كورونا

بوتين: الحظر من قبل بعض الدول على اقتناء لقاحات فعالة قرار مسيس وسخيف

بوتين يوجه الحكومة الروسية بتهيئة الظروف الملائمة لتطعيم المواطنين الأجانب في روسيا بشكل مدفوع الأجر

بوتين: مشاريع متعددة الأطراف قد تشكل عاملا ملموسا في استئناف وتطوير الاقتصاد العالمي

بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"

بوتين: سيتم تمديد برامج القروض الميسرة للمواطنين لمدة عام آخر

بوتين: المزاعم عن عدم اهتمام روسيا بمحاربة تغيرات المناخ محض هراء

بوتين: وضعنا هدفا لخفض حجم الانبعاثات المتراكمة للغازات الدفيئة في البلاد إلى مستوى تحت ما هو في أوروبا في غضون 30 عاما.

روسيا اليوم

بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من "السيل الشمالي-2" والثاني يكتمل خلال شهرين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الانتهاء من مد الأنبوب الأول من "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبين من الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق. وجاء إعلان الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدول، المنعقد هذا الأسبوع (2 - 5 يونيو 2021)، وشارك في الجلسة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس. وقال بوتين: "يسعدني أن أعلن اليوم، أنه قبل ساعتين ونصف الساعة، تم الانتهاء بنجاح من مد الأنبوب الأول من (السيل الشمالي-2)، والعمل بمد الأنبوب الثاني يستمر". ولفت بوتين إلى أن شركة الطاقة الروسية "غازبروم" جاهزة لضخ الغاز في أنبوبي "السيل الشمالي-2". وخلال جلسة حوار عقدت خلال الجلسة العامة للمنتدى، أشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم الانتهاء من مد الخط الثاني من "السيل الشمالي-2" في غضون شهرين. وعن موعد ضخ الغاز في "السيل الشمالي-2"، قال بوتين، إن توقيت بدء الإمدادات في "السيل الشمالي-2" سيعتمد على المنظم الألماني.

روسيا اليوم

مجلس الأمن يدعو الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر "بدون تأخير"

طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين في اليمن بالسماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا بدون تأخير الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل البلاد والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي. وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها أمس الخميس بطلب من بريطانيا بعدما أعلن الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود". وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييما محايدا وشاملا، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير". وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة المفتشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمتها. وقالت رينا غيلاني المسؤولة في "أوشا" إن هذه المهمة "ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين"، لكنها حذرت من أن "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريبا، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير".