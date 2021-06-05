الوكالة الوطنية للإعلام

الجيش منع محتجين من قطع طريق بيروت طرابلس عند البالما

منع الجيش محتجين من قطع طريق بيروت طرابلس عند محلة البالما. وقد سجل تدافع بين عناصر الجيش والمحتجين الذين أكدوا أن تحركهم "لا يهدف إلى قطع طريق إنما للفت النظر إلى المعاناة اليومية مع فقدان حليب الأطفال والدواء والمحروقات"، مؤكدين أن "قدرتهم على الاستمرار تبلغ صفر بالألف"، مطالبين بتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل، أعاد الجيش فتح مسالك ساحة عبد الحميد كرامي النور، بعد قطعها لبعض الوقت من قبل محتجين.

وكالة الأناضول

أردوغان: الجيش التركي أثبت جدارته شرق المتوسط وفي مكافحة الإرهاب

خلال اتصال مرئي خاطب فيه الجنود الأتراك المشاركين في مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي المتوسط

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن الجيش التركي أثبت جدارته شرقي البحر المتوسط، وفي عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق. وعبر اتصال مرئي، خاطب الرئيس أردوغان الجنود الأتراك المشاركين في مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي المتوسط وفي بحر إيجة، التي انطلقت أواخر مايو/ أيار الماضي وتختتم الأحد. وأكد أن أبناء الجيش التركي الأبطال يؤدون واجبهم متحلين بأعلى درجات الحس الوطني في حماية أمن مواطنيهم، ويظهرون كافة أشكال التضحيات. وأوضح أن الجيش التركي يمتلك قدرات ردع وحزم كافية لأن يصبح أحد أكثر الجيوش تجهيزا في العالم من حيث الاستعداد للحرب. وقال: "في الفترة الأخيرة، أتيحت لنا الفرصة لرؤية قدرات جيشنا في كل مجال، انطلاقا من شرق البحر المتوسط، وصولا ​​إلى عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق". وأضاف أردوغان، أن البحرية التركية أبدت تصميما كبيرا على حماية حقوق وقوانين ومصالح أمتنا، والقبارصة الأتراك. وتابع: "حققت قيادة قواتنا البحرية نجاحات منحت الثقة للأصدقاء، وزرعت الخوف في صدور الأعداء، خلال جميع التدريبات التي أجريناها هذا العام، وفي مقدمتها مناورتا الوطن الأزرق وذئب البحر". وانطلقت مناورات "ذئب البحر 2021" في 25 مايو الماضي وتستمر حتى 6 يونيو/حزيران الجاري، في بحري إيجة وشرقي المتوسط.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: تم الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه قد تم الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح ويستمر العمل على مد الخط الثاني. أعلن بوتين خلال كلمته المباشرة على هامش منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي، استعداد شركة "غازبروم" لضخ الغاز إلى خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2". وأضاف بوتين: أن أنابيب الخط الثاني من "التيار الشمالي 2" ستكتمل في غضون شهر ونصف إلى شهرين. أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه قد تم الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح ويستمر العمل على مد الخط الثاني. أعلن بوتين خلال كلمته المباشرة على هامش منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي، استعداد شركة "غازبروم" لضخ الغاز إلى خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2". وأضاف بوتين: أن أنابيب الخط الثاني من "التيار الشمالي 2" ستكتمل في غضون شهر ونصف إلى شهرين. وأضاف الرئيس الروسي: "الاقتصاد الروسي وسوق العمل يقتربان من الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة". وتابع: "نرى أن تعافي الاقتصاد العالمي يحدث بصورة غير متساوية، مع الوضع في الاعتبار القدرات المختلفة لبلدان العالم. وهذا أمر محفوف بتزايد عدم التوازن، وزيادة الفجوة في مستوى المعيشة داخل البلدان وفيما بينها". وأشار الرئيس بوتين إلى أنه رغم ازدياد البطالة في روسيا، وانخفاض الدخل، إلا أن كارثة لم تحدث".