لبنان الحر

اعتبر العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أن الطبقة السياسية الحالية لا تستطيع الإقتراب من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لأنهم جميعهم ​منظومة​ واحدة وهو عبارة عن صندوقهم الأسود، والدليل على ما أقول هو ما وصلنا إليه اليوم بسبب الهندسات ​المالية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بحضور سلامة".

صوت لبنان

أوضح الوزير السابق ​سجعان قزي​، في حديث تلفزيوني، أن "​لبنان​ الكبير الذي كان في السابق يختلف كثيراً عن وضعه الحالي، ونحن نتحدث عنه ونؤمن به، وندعو الى اعادة احيائه من جديد ولكن حالياً اصبح مشوها، فما قيمته اذا كانت الحدود غير مصانة واستقلاله غير موجود، و​السلطة​ الشرعية يتم تقاسمها، ونحن بحاجة الى اعادة تكوين لبنان بمسؤولية لانه من الخطأ ان تذهب هذه التجربة الاستثنائية من اجل عنجاهيات ومزاجيات".

radio orient

طلب عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​عاصم عراجي​، من ​وزير الصناعة​ في حكومة تصريف الأعمال ​عماد حب الله، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن يشرح للبنانيين "كيف ان طن الترابة يستلمه ​التجار​ بثلاثمائة الف ليرة من ​المصنع​، ويباع بثلاثة ملايين عند التجار، الربح عشرة اضعاف، هل يعقل ذلك؟ الى اين تذهب هذة الارباح يا معاليك؟".

اذاعة النور

اعتبر عضو ​كتلة الوسط المستقل​ النائب ​نقولا نحاس​، في حديث تلفزيوني، ان "العمل على مشروع قانون "​الكابيتال كونترول​" مستمر وحالياً نستكمل البحث في مواده قبل إحالته إلى ​لجنة الإدارة والعدل​، والتعميم ليس لديه اي إطار أو اساليب تنفيذية كالقانون".

صوت المدى

اعتبر النائب السابق لحاكم ​مصرف لبنان​ ​محمد بعاصيري​، في حديث تلفزيوني، أن الخطوات الأخيرة التي قام بها مصرف لبنان إيجابية وتسجل له، لأنها تريح المودعين، لا سيما صغار المودعين الذين يمثلون حوالي 70%، إلا أنه أشار إلى أنها غير كافية على الإطلاق وهناك الكثير من الخطوات التي يجب إتخاذها.