الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصدر سياسي مطلّع على دور روسيا في المنطقة قوله انّ موسكو تنطلق دائماً من سياستها الديبلوماسية مع الجميع، لذا تقوم بلعب الدور التوافقي بين كل القوى المتناحرة، وتسعى الى حل يرضي اكثرية الاطراف، وتقف على مسافة واحدة من مجمل هؤلاء، وهي تفتش كل فترة عن مسعى إنقاذي للبنان.

الجمهورية/جورج شاهين

راى انّ مفتاح الحل لتشكيل الحكومة لا يرتبط بهذه التفاصيل الحكومية، وأنّ الإستحقاق الرئاسي على الطاولة، معطوفاً على مصير العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل. وستبقى هذه المعادلة قائمة مهما كره الكارهون وتمنّى الطيبون، إلى ان يقول بري كلمته الفصل في مصير مبادرته وما يعوقها، والى وجود من يجرؤ على كشف السرّ الذي يعوق هذه العملية.

الشرق/يحي جابر

رأى أن لا تأليف حكوميا، في المدى المنظور، والفراغ يراوح، وما كادت تنتهي المهلة الزمنية لـ"المبادرة الانقاذية" التي اعلنها الرئيس نبيه بري، حتى بدأ الكلام عن احتمال انعاشها، وتمديد عمرها، وهو، اي الرئيس بري، لا يسلم بأن التأليف متعذر، الى ما شاء المعرقلون، خصوصا وان الحراك الدولي يصب في خانة هذه المبادرة… خصوصا وان مصادر نيابية وصلت الى قناعة بأن "التسليم بإستحالة التأليف سيقود البلد الى جملة خيارات، من بينها تعزيز الفراغ الحكومي، عبر تفعيل "حكومة تصريف الاعمال" من اجل ادارة المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في الخريف المقبل.

اللواء/غاصب المختار

نقل عن مصدر سياسي قوله ان التغيير الفعلي في لبنان لا يمكن ان يتم إلّا عبر تدخل دولي خارجي ضاغط بشدة على كل الاطراف او فرض حلول الامر الواقع عليهم، بما يؤمن استقرار لبنان فعلياً ودخوله التسويات الاقليمية. مشيراً الى ان القوى الدولية باتت مقتنعة ان التغيير لن يأتي من الطبقة السياسية الحالية، وانها ستدفع بإتجاه إجراء انتخابات نيابية في موعدها او مبكرة اذا انتهت التسويات الاقليمية باكراً، من اجل تغيير الواقع الحالي عبر انتاج طبقة سياسية جديدة او على الاقل "تطعيم" الطبقة الحالية بنواب وسياسيين مستقلين من قماشة مختلفة بهدف تحقيق الاصلاحات الموعودة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولكن هذا الامر سيدفع البعض الى التشكيك بارتباطاتهم الخارجية واهدافهم الحقيقية.

نداء الوطن/غادة عازار

نقلت عن مصادر المطلعة على موقف بعبدا قولها ان التوجه راهناً هو لإفساح المجال امام مسعى جديد سيقوم به الرئيس نبيه بري باتجاه الرئيس المكلّف سعد الحريري، وقالت المأمول به الآن هو ان يتحرك رئيس مجلس النواب خلال الاسبوع الطالع في ضوء الصيغة التي اقترحها، في انتظار التفاهم على آلية تسمية الوزيرين المسيحيين من ضمن مقترحات يجري التداول بها. واشارت المصادر الى أن "حزب الله" متفاهم مع رئيس المجلس وداعم لتحركه بهدف الوصول الى حل، وذلك بالتنسيق مع النائب جبران باسيل. وعليه، فإن بعبدا تترقّب ان تتظهّر الخطوط العريضة لمصير تحرك بري، خصوصاً وان الرئيس المكلف سعد الحريري، صحيح انه لم يبد حتى اللحظة اي تجاوب بعد مع الطروحات المقترحة، لكنه لم يوصد الابواب كلّياً، بالرغم من إعلائه السقف.