TL

إنها سفينة التايتانيك تتهاوى فالأزمات تجاوزت الخط الأحمر وأدخلت البلاد في الانهيار والقطاعات تتهاوى، البنزين بالقطارة والمحطات تقفل أبوابها باكراً لنفاد مخزونها والعتمة وإن كانت قد تأجلت بعد التوقيع على الموافقة الاستثنائية على سلفة الخزينة بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات إلا أن شبحها مازال قائماً بفعل انعدام الحلول الجذرية.

المنار

هي عتمة بلا شك، لكن هناك من يريد أن يجعلها أحلك، وهناك أزمات متزاحمة بغض النظر عن مفتعلها – لكن هناك من يريد لها أن تتعمق، وهناك وطن ينزف اقتصادياً ومالياً وسياسياً واجتماعياً وهنالك من يريد له الموت رغم أن إنقاذه ما زال ممكناً.

nbn

أن يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الساعية إلى حلحلة العقد من أمام عملية تشكيل الحكومة فكأنما يحفر الجبل بإبرة فدون هذا الأمر عقبات وحواجز أهمها: حجم جبل الأزمات والمطالب التي يطرحها أكثر من جانب في عملية التأليف مقابل حجم إرادته الوطنية المخلصة للبنان وشعبه.

mtv

انهيارات بالجملة، تقابلها محاولات ترقيعية بالمفرق لإنقاذ ما تبقى. الإنهيار الأول والأقسى كهربائي، والمعالجة أتت كالعادة على حساب المواطنين! فبعد كلام كثير، وتهديدات بالعتمة الشاملة جاء الحل عبر البدء رسمياً بالصرف من الاحتياطي الإلزامي. هكذا فإن المليار دولار التي كان يفترض أن تذهب إلى جيوب المودعين المنتظرين دولاراتهم الممنوعة عنهم بعد 17 تشرين الأول 2019 ستذهب مرة جديدة وبصورة أساسية إلى مصدر الهدر الأول في الدولة: الكهرباء.

NTV

طبقت الصيدليات "الكابيتال كونترول على الأصناف الدوائية" على توقيت الإفراج عن الكابيتال كونترول من "صيدلية" ابراهيم كنعان التشريعية وأقرت لجنة المال قانوناً وصف بأنه "فوق العادة" أما سحوباته فقد أحيلت إلى الجلسة العامة وفق مادة "بكرا السحب" ورسم كنعان الحدود مع مصرف لبنان.

OTV

في ملف تشكيل الحكومة، السؤال مكرر: ماذا ينتظر سعد الحريري؟ ولماذا لا يقابل إيجابية رئيس الجمهورية بالمثل؟ هل ينتظر تحولاً خارجياً ما يعتقد أنه قد يصب لمصلحته، وهو ما يبدو مستبعداً حتى الآن؟ أم ينتظر مزيداً من التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي، ليستخدمه في الضغط السياسي، على أمل تحصيل مكاسب معينة جراء دفع التيار الوطني الحر إلى تنازل يعرف هو قبل سواه أنه لن يحصل؟

LBC

طلب المصرف المركزي، أي عملياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السياسيين قوننة المس بالاحتياطي الإلزامي لمواصلة سياسة الدعم، فكان له ما أراد.

بفعل مرسوم استثنائي، حلت مشكلة الكهرباء، وفتح اعتماد الفيول، في ترقيعة سياسية مالية تحمي البلاد من العتمة الآتية لا محال، إن لم يكن اليوم فبعد أشهر قليلة.

الميادين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط عصابة للإتجار بالبشر وبحوزتها 100 ألف دولار مزيف في بغداد.

وأوضحت في بيان، أن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم الإتجار بالبشر، نجحت في توقيف 3 متهمين بممارسة الإتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة، مشيرة الى أن عملية التوقيف جاءت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تمارس "بيع الفتيات القاصرات إلى كردستان".

الجزيرة

أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في ​مجلس نواب​ الشعب التونسي، أنها ستناقش قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

العربية

خُلطت الأوراق في "اسرائيل" بعد إعلان المعارضة الإسرائيلية نجاحها في تشكيل حكومة جديدة، وذلك قبل نحو 30 دقيقة من نهاية المهلة الممنوحة لها للتشكيل.