لبنان الحر

أوضح مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، رامي الريس، أن "الأولوية الكبرى التي يصر عليها رئيس الحزب هي الوقوف إلى جانب الناس ودعم صمودهم وليس بذل الجهد بموضوع الانتخابات... أما إذا حصلت انتخابات مبكرة فعندها لكل حادث حديث ووقتها نستعد لخوض الانتخابات بشكل مباشر، علماً بأننا أصلاً من الأحزاب التي تبقى على تماس مباشر مع الناس في كل الأيام وليس فقط في المواسم الانتخابية".

صوت لبنان

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور أنه "لحظة إقفال صناديق الاقتراع بعد انتخابات 2018 بدأنا الاستعدادات لانتخابات عام 2022 وهذه الاستعدادات قائمة حالياً على قدم وساق وتم وضع أسس جديدة على مستوى جهاز الانتخاب لمتابعة التفاصيل ولوائح الشطب وكل ما عدا ذلك".

radio orient

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "الطريق وعرة وليست مسدودة أمام تشكيل الحكومة وذلك لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري مُستمرّ بمبادرته".

اذاعة النور

لفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أننا "بحثنا في ملف الكهرباء وحساسيته وخطورته منذ أكثر من 7 أشهر في لجنة الطاقة والمياه والإعلام والاتصالات، والمطلوب تشكيل حكومة والتجاوب مع المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

صوت المدى

لا جديد راهناً، ليس في الشأن الحكومي فحسب، بل على مستوى المشهد السياسي اللبناني ككل، خصوصاً في ضوء عدم تجاوب الرئيس المكلّف سعد الحريري مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرامية الى تأليف الحكومة المرتقبة، التي تهدف (أي المبادرة) في بعدها الحقيقي الى محاولة إنقاذ الأول، وإعادة تعويمه.