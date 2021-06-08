قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة للالتزام بالاتفاق النووي. ولفت بلينكن إلى أنه إذا استمر البرنامج النووي الإيراني سيتقلص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن تفاوض الوكالة على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران "يزداد صعوبة". وأعلن غروسي أن طهران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي تم الكشف سابقاً عن آثار اليورانيوم فيها.

أعلن قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، أن قوات البحرية تراقب وترصد وتسيطر على أي حركة للعدو. وقام إلى جانب مجموعة من قادة ونواب الحرس الثوري بزيارة جزيرتي طنب وبوموسي في الخليج، وأكد الحفاظ على الجاهزية وزيادة القدرة القتالية واليقظة وتأمين المنطقة الجغرافية والبيئة المحيطة.

بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي. والتحضيرات الجارية لقمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمع انعقادها يوم 14 الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كشف مسؤولون كبار بالحكومة الأفغانية أن 150 على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا خلال آخر 24 ساعة وسط تصعيد مسلحي "طالبان" هجماتهم تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية.

دفع تعجل الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إلى البحث عن معقل جديد لمتابعة التطورات في هذا البلد، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

باشرت سلطات جنيف في سويسرا تغيير عدد من مسارات وسائل النقل العامة في المدينة، في إطار التحضيرات الأمنية واللوجستية لاستضافة قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن.

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة فرضت على روسيا أكثر من 90 عقوبة خلال تاريخها، مضيفاً أن العقوبات في العلاقات مع روسيا لا تعمل. وطبعاً تمثل هذه العقوبات حلقة مفرغة. ومن الضروري نظرياً الخروج منها، لأن العقوبات لا تسمح بتحقيق أي هدف".

صرح ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن نظام العقوبات ضد روسيا مترسخ في العديد من النصوص القانونية في الغرب وبالتالي فإنه باق إلى الأبد.

أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ميرسيا جوانا، عن أمله في أن يوفر اجتماع الرئيسين الروسي والأميركي، فرصة لحوار بناء بين الحلف وروسيا.

دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ روسيا للعودة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس روسيا - الناتو في أقرب وقت ممكن. فلدينا العديد من الموضوعات للمناقشة والتي تتماشى والمصالح المشتركة لحلف شمال الأطلسي وروسيا".

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تتخلى عن الحوار مع حلف الناتو وهي جاهزة لبحث مسائل تخفيف حدة التوتر ولكن بمشاركة خبراء عسكريين.

أفاد موقع "Axios" بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخلت عن خططها لتنظيم لقاء بين بايدن ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قبل قمة بوتين-بايدن المرتقبة في جنيف. لكن بايدن دعا زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وأبلغ زيلنسكي خلال محادثات هاتفية بأنه يدعم "سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مؤكداً أن بايدن "يتطلع بفارغ الصبر لاستقبال زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الصيف".

تحاكم زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من شباط، اعتباراً من الاثنين المقبل وفق ما أفادت محاميتها.