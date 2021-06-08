الجزيرة - السعودية

أمن المملكة والكويت واحد.. ومصالحنا مترابطة وأهدافنا مشتركة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.

القدس - فلسطين

المقاومة بغزة: نراقب سلوك الاحتلال بالقدس وستكون لنا كلمتنا

أكدت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تراقب عن كثب سلوك الاحتلال في مدينة القدس، وستكون لها كلمتها إذا قرر العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 أيار. وشددت المقاومة في بيان لها على أنها لن تسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني.

وحيّت صمود الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وفي كافة أماكن وجوده، إذ استطاع فرض إرادته على المحتل سابقًا، وهو قادر على إفشال كل مخططاته المستقبلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما جاء في بيانها.

الدستور الأردنية - الأردن

مقتل أكثر من 30 شخصاً في اصطدام قطارين جنوبي باكستان

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية إن أكثر من 30 فرداً قتلوا في اصطدام قطارين جنوبي البلاد. وأوضح لمحطة جيو نيوز التلفزيونية المحلية أن 30 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات متوقعاً ارتفاع العدد نظراً لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند.