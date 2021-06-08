الديار/ جويل بو يونس

نقلت عن مصادر مطلعة على الجو الفرنسي، بأن الموقف الفرنسي تجاه لبنان بات اليوم أكثر ليونة من السابق، بعدما أدرك المسؤولون الفرنسيون صعوبة الواقع السياسي اللبناني، وما بات يهم فرنسا هو أن تتشكل حكومة لإراحة لبنان وعدم فشل فرنسا في آن واحد، وانطلاقاً من هنا، فقد أعطت فرنسا مهلة إضافية قبل التفكير بخيارات أخرى.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية متابعة تأكيدها أنّ الرئيس برّي أعطى لمبادرته الجديدة مهلة إضافية تستمرّ حتى نهاية شهر حزيران الجاري لتأمين نجاحها من دون أن تكشف عن الأفكار التي تتضمّنها فعلياً. فهذه الأخيرة هي مبادرة مرنة، على ما وصفتها، يُمكن أن تتبدّل معطياتها وفق تجاوب طرفي النزاع معها أي الحريري أو "تيّار المستقبل"، والرئيس عون ومن ضمنه النائب جبران باسيل أو "التيّار الوطني الحرّ". ويُحاول الرئيس برّي من خلال "مقترحاته التليينية والتهدوية" إنشاء هدنة بين هذين الطرفين، كون تشكيل الحكومة من دون توافقهما وفكّ الإشتباك بينهما، لن يُعطي النتائج المرجوّة التي ينتظرها الداخل والخارج، والمتعلّقة بوقف الإنهيار الشامل وتحسين الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي في البلد. وقالت إن مبادرة الرئيس برّي تحظى برضى فرنسي وبمباركة أميركية، وهي الفرصة الأخيرة.

الجمهورية/ رنى سعرتي

نقلت عن مسؤول مالي دولي، ان أزمة لبنان ستُستخدم في مناهج الدراسات العليا في الاقتصاد، كدراسة بحث (case study) وقال: "كان لبنان يملك القدرة على أن يكون اقتصاداً ناشئاً نابضاً بالحيوية، خصوصاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التعليم، المصارف، الطب، السياحة..... بدلاً من ذلك، أدار حكّامه الاقتصاد كما لو كان متجراً في "بازار". وختمت: "لسوء الحظ، يبدو أن مزيداً من البؤس سيلحق بالسكان قبل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

اللواء/ معروف الداعوق

قال إن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يفرّط بالتوصية التي اتخذها المجلس النيابي بأكثرية مكوناته بتجديد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وقابل هذه الخطوة الإيجابية بالانفتاح والتعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الساعية لإيجاد مخارج وحلول لأزمة تشكيل الحكومة. وقال إنه من وجهة نظر الكثيرين، فإن إقدام الحريري على اعتماد خيار الاعتذار لن يحل المشكل السياسي أو أزمة تشكيل الحكومة، لأن الأزمة القائمة بكل جوانبها أبعد من ذلك بكثير.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنه بعد أكثر من أربعين يوماً على قرار المملكة السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، يتجه لبنان إلى اتخاذ أول الإجراءات العملانية التي تشترطها السعودية لإعادة النظر بقرارها، تزامناً مع خيط تواصل رفيع يحرص وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على "صيانته" وتعزيزه. إذ بعد مبادرة شخصية من النائب ميشال ضاهر الذي تبرّع بإصلاح جهاز السكانر الموجود في مرفأ طرابلس، لكي يتمّ نقله إلى مرفأ بيروت، يفترض أن يبدأ إخضاع البضائع المصدرة للمراقبة والتدقيق، بانتظار "التقييم" السعودي للخطوة التي ينتظر أن تليها خطوات لاحقة أكثر تنظيماً. وقد أعلن ضاهر عن هذه الخطوة على أثر اجتماع مع الوزراء المعنيين بينهم وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، ووزير الزراعة عباس مرتضى الذي عاد والتقى وزير الداخلية، وأعلن أن توفير جهاز السكانر في مرفأ بيروت هو الخطوة الأولى المطلوبة عملياً.