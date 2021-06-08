الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون وافق على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء محروقات

وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان وذلك من خلال إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استناداً إلى القانون الذي أقره مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحد أقصى قدره 300 مليار ليرة. وكان الرئيس عون أثار هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وخلال الاجتماع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى تأخير اصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ظريف يوجه رسالة إلى بايدن وبلينكن: لا تساوموا إيران

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، دعاهم فيها إلى التوقف عن استخدام ذات السياسة، التي اعتمد عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ظريف في تدوينة على "تويتر"، إن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يواصلان الاعتماد على سياسة ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لمساومتها، مضيفاً: "لكن هذه السياسة هي ذات السياسة التي كان يعتمد عليها الرئيس السابق ووزير خارجيته مايك بومبيو".