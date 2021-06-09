TL

تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، خلاصة أولية لتعميم مهم لمصرف لبنان صدر اليوم وقراءته المتأنية تحتاج تحليلات الخبراء لتقدير ما آلت إليه أموال المودعين ولاسيما الصغار منهم وهم الشريحة الأوسع، والتعميم صدر مسبوقاً بمشروع الكابتال كونترول النيابي الذي يستكمل بحثاً وتعديلاً في اللجان قبل إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.

المنار

ثلاثون عاماً معكم، والشعلة حقيقة، والمهنة رسالة، والأثير قلوب المحبين، والقضية نصرة كل مستضعف ومحروم، والقلب فلسطين، ثلاثون عاماً ولا تزال المنار تتبدل الأمكنة وتتغير الأزمنة وتبقى على عهدها بالمصداقية والمسؤولية.

nbn

هذا الأسبوع يفترض أن يكون حاسماً حكومياً فنظرة واحدة على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر.

كلام واضح وصريح لرئيس مجلس النواب الذي يعمل على استنباط أفكار وحلول ومخارج للعقد الحكومية إستناداً إلى مبادرته في هذا الشأن.

mtv

سمح مصرف لبنان لقسم من صغار المودعين بسحب أربعمئة دولار شهرياً وبعض الليرات من حساباتهم ولكن وفق صيغة معقدة ترك فيها لنفسه وللمصارف المعترضة الكثير من الهوامش.

NTV

أعلن تكتل لبنان القوي أن على رئيس الحكومة المكلف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنين أن يتحملوا مسؤولياتهم لناحية إظهار الحقائق دفعا للتأليف.

OTV

وفي السياق المعيشي، اعتبر تكتل لبنان القوي ان المعالجات الجزئية لأزمة دعم المواد الأساسية غير كافية، فالمطلوب من مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته بالبت سريعا بالبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، بما يحل مشاكل الكهرباء والدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، فأي تقصير سيؤدي الى اضطرابات اجتماعية، ستقع حتما.

LBC

بما ان لا حلول سياسية في الافق، وبما ان الدعم سيتلاشى شيئا فشيئا مترافقا مع ارتفاع في الاسعار، كان لا بد من ترقيعة، وهي خلق التعميم 158 لتخفيف حجم الضغط عن المواطنين.

الميادين

عاد المعارض الروسي أليكسي نافالني، إلى مكان اعتقاله المعتاد، بعد خروجه من مستشفى السجن حيث كان يخضع للمراقبة إثر تنفيذه إضراباً عن الطعام.

الجزيرة

صوت البرلمان الإيراني بـ"أكثرية 182 نائباً باعتبار الرئيس الايراني حسن ‎روحاني منتهكاً للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل". وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

العربية

قالت الشرطة الكندية، يوم الاثنين، إنّ 4 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخر، من جراء تعرضهم للدهس في مدينة لندن بإقليم أونتاريو، في هجوم يبدو بدوافع الكراهية لأن الضحايا ينتمون جميعاً إلى عائلة مسلمة.