لبنان الحر

أعلنت أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ببيان، أن "أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية في لبنان عقدوا اجتماعاً نهار الثلاثاء في الثامن من شهر حزيران سنة 2021، في الصرح البطريركي الماروني في بكركي.

صوت لبنان

لفت "تكتل لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري إلى أنه "لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج إيجابية لمسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتجاوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري معه، أو أن يقوم بما يؤدي إلى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية، وحيث أنه يستحيل أن تطول حال الانتظار ربطاً بالظروف الضاغطة.

radio orient

أشار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال لقاء مع نقيب المحررين جوزيف القصيفي، إلى ‏أنه من "المفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل، نظرة واحدة ‏على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر". معتبرًا أنه "إن شاء الله تكون ‏النتائج إيجابية وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة أو العقبتين المتبقيتين وليس أكثر".‏

اذاعة النور

لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار" إلى أنه "منذ اسابيع هناك من يكتب ويتحدث عن مخاطر تأجيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها واحتمال التمديد للمجلس النيابي الحالي وبعض الدول الأوروبية تتحدث عن هذه المخاوف أيضاً.

صوت المدى

دان وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الإعتداء الذي استهدف مزار "مار شربل" في بلدة جديدة الفاكهة البقاعية، وذلك خلال اتصاله بكاهن الرعية الأب جان نصرالله.