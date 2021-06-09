أكدت إيران أنها "تقترب من رفع كافة أشكال العقوبات في ما خص الاتفاق النووي، بنتائج مشرفة". وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "لا نريد مفاوضات استنزافية ولسنا على عجلة من أمرنا للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي".

صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائباً باعتبار الرئيس حسن ‎روحاني منتهكاً للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل. وتنص المادتان من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

كشف مركز "ISPA" الرسمي لاستطلاعات الرأي في ‎إيران أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيلة لتصل 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي ‎الانتخابات.

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عملية الدهس المتعمدة التي أودت بحياة 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة طفل في كندا، بأنها عمل وحشي مخيف يجب وضع حد له.

نقلت صحيفة "ديلي باكستان" عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن إسلام آباد رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية.

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين على خلفية حادث الصفع الذي تعرض له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولة له جنوب شرقي فرنسا. وتلقى ماكرون صفعة على وجهه من أحد المواطنين خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد. ووضعت الشرطة قيد الحجز، الشاب الذي وجه الصفعة لماكرون، بالإضافة إلى الشاب الذي صور فيديو الحادث.

دانت رئيسة حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) في فرنسا، مارين لوبان، تعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لاعتداء جسدي وكتبت لوبان : "قد يكون النقاش الديمقراطي شرساً إلا أنه لا يتحمل عنفاً جسدياً في أي حال من الأحوال. إنني أدين الاعتداء الجسدي غير المقبول ضد رئيس الجمهورية".

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، إن الاتحاد مستعد للتصرف "بحزم وصرامة" إذا فشلت المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية بريكست.

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن النظام العالمي القائم على قواعد التعددية، مهدد بالخطر. وقال إن "روسيا والصين انخرطتا مؤخراً في تعاون مكثف بشكل متزايد، على الصعيدين السياسي والعسكري، وهذا بعد جديد وتحد خطير للحلف".

أعلنت الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين، تحظر عليهم دخول الأراضي الروسية، وذلك رداً على عقوبات كندية ضد روسيا. وشملت القائمة الروسية السوداء وزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ومديرة السجون آن كيلي، ونائبة وزير الدفاع جودي توماس ومدير الاستخبارات العسكرية سكوت بيشوب وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الكنديين.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوزارة تقوم حالياً بحل المسائل التحضيرية لتنظيم قمة بوتين-بايدن المرتقبة في جنيف الأسبوع القادم، وأن روسيا تأمل بأن يؤكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، جو بايدن، خلال قمتهما تحركهما إلى الأمام في مجال الاستقرار الاستراتيجي واستقرار العلاقات الثنائية بين البلدين". وقال: "إن دور الولايات المتحدة في النزاع في جنوب شرق أوكرانيا مدمر، وليس هناك ما يشير إلى أن الأمور تتغير نحو الأفضل في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن".

قال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية.

قالت سلطات إنفاذ القانون الأميركية إن عملية خداع عالمية تضمنت استخدام منصة اتصالات مشفرة طورها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كانت سبباً في مداهمات واعتقالات في جميع أنحاء العالم.

تعرض نظام iConstituent، وهو أحد أنظمة موردي التكنولوجيا الرئيسيين المستخدم في مكاتب الكونغرس الأميركي للتواصل مع الناخبين لهجوم إلكتروني مقابل الحصول على فدية، ولم يتمكن ما يقرب من 60 مكتباً في مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، ولعدة أسابيع من الوصول إلى المعلومات بسبب الهجوم، مشيراً إلى أنه لم يتم حل الموضوع بعد.

نصح الكاتب السياسي الأميركي دوغ باندو، الولايات المتحدة بإجراء "مساومة" مع روسيا، محذراً من تبعات المواجهة مع موسكو بالنسبة للسلام في العالم وأضرار تقاربها مع بكين بالنسبة لواشنطن.

حكمت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي على الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة. وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدما رفض القضاة الاستئناف الذي أودعه دفاع ملادتش (78 عاماً) ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 42 آخرون بإطلاق قوات الأمن النار على عشرات المتظاهرين في شمال شرق البلاد، كانوا يطالبون بتوصيل المياه والكهرباء لبيوتهم.