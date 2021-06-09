الشرق/ تيريز القسيس

نقلت عن مصدر سياسي قوله إن الدول الخارجية وتحديداً فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية والسعودية أصبحت مقتنعة أنه في حال تشكلت الحكومة، فلن تتمكن من إنجاز أي مشروع أو قرار أو حتى البدء بالتفاوض مع البنك الدولي، نظراً لاقترابها من موعد الانتخابات النيابية. وأكد المرجع أعلاه أن كل الدول الخارجية المعنية بالملف اللبناني بدأت عبر اتصالاتها الدولية العمل على الضغط بهدف عدم تأجيل هذا الاستحقاق المهم.

نداء الوطن/ الان سركيس

رأى أن لقاء الفاتيكان في طياته رسالة واضحة إلى أهل السياسة مفادها أن بكركي هي التي تقول "كلمة الحقّ" وهي من تستلم قيادة المبادرة في هذا الوقت الحساس، لذلك فالإجتماع يُعقد مع روحيين وبلا سياسيين وهدفه إنقاذ الصيغة اللبنانية القائمة على المناصفة وصون "إتفاق الطائف" والحفاظ على المؤسسات الكنسية من تعليمية وإستشفائية والتي تعنى بالخدمات الإجتماعية، والأهم من هذا كله صون الكيان اللبناني الذي يُشكّل مقرّاً لحوار الحضارات والأديان.